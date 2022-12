Previsioni meteo 21 dicembre 2022: fase stabile sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022: clima asciutto sulla nostra Penisola con l’anticiclone. Pioviggini solo al Nord-Ovest

Tempo stabile sull’Italia in questa terza settimana di dicembre che vede un campo di alta pressione estendersi dal Mediterraneo centro-occidentale verso l’Europa orientale, qui con massimi al suolo intorno a 1040 hPa. Si registrano dunque condizioni meteo stabili sulla nostra Penisola con temperature abbastanza miti soprattutto in quota e durante le ore diurne. Attenzione comunque al ritorno di nebbie, nubi basse e smog e, nella giornata di oggi, a possibili precipitazioni specie sulla Liguria.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS negli ultimi anni il Natale si è rivelato spesso mite e anticiclonico e questa particolare tradizione potrebbe non venir spezzata nemmeno quest’anno. Nella seconda parte di questa settimana, una nuova espansione dell’Alta pressione è prevista proprio in concomitanza delle festività natalizie, con le condizioni meteo che potrebbero pertanto risultare stabili e asciutte su tutto o gran parte del Paese e con temperature mediamente anche oltre la media del periodo.

Intanto per oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino molta nuvolosità in transito ma con piogge solo sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con isolate precipitazioni anche su Piemonte e Lombardia. In serata ancora molte nubi con locali piogge sulla Liguria e asciutto altrove. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro al mattino nuvolosità irregolare ma con tempo asciutto. Al pomeriggio schiarite in arrivo sul Lazio, invariato altrove. In serata molta nuvolosità in transito con locali piogge solo sulla Toscana. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo stabile con nubi sparse alternate a schiarite. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Temperature minime e massime in diminuzione su tutte le regioni.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .