Moda invernale: ecco le giacche shearling firmate Malo Cashmere

Le giacche shearling di Malo Cashmere fanno parte della collezione AI22/23 “Authentic Charme” che sublima l’incanto dello charme naturale

Le shearling jackets sono il capospalla di tendenza per affrontare con stile le temperature più rigide. Perfette da indossare sia in montagna che in città, donano un look dal sapore vintage e allo stesso tempo un tocco di carattere e fascino a chi le indossa. Da sfoggiare sia sui maglioni che sulle felpe, con un pantalone classico ma anche su gonne lunghe o un paio jeans.

Quelle firmate Malo Cashmere sono estremamente comfy, calde e avvolgenti e dall’eleganza senza tempo. La maison fiorentina propone due versioni: una corta color noce in stile aviatore, con fodera interna in curly merino tono su tono, una lunga color beige chiaro in stile classy coat, con fodera interna in curly merino color panna.

Un occhio di riguardo anche al tema della sostenibilità per queste due giacche shearling. Malo ha da tempo bandito l’uso di pellicce derivanti da allevamenti di animali per il solo scopo dell’utilizzo della loro pelliccia e ha assunto l’impegno costante di proporre solo pochi capi in pelle nelle collezioni invernali. I capi e i dettagli realizzati con pellame animale derivano esclusivamente da scarti dell’industria alimentare, recuperando e valorizzando al meglio un sottoprodotto di questa industria. In questo modo, si sottraggono rifiuti alla necessità della dismissione e smaltimento, riducendone le emissioni e l’impatto sull’ambiente.

Le giacche shearling fanno parte della collezione AI22/23 “Authentic Charme” che sublima l’incanto dello charme naturale. Una maglieria della più alta e sofistica qualità che ammanta di morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla. Capi adatti a diverse tipologie di figure per prediligere il benessere all’apparire, conformandosi con naturalezza, per esaltare le identità personali e le autentiche caratteristiche individuali. Un modo di essere, un lifestyle, non una semplice moda: chi sceglie Malo, sceglie un mondo, fatto di alta qualità, autenticità e stile intramontabile. Una collezione che esalta un’allure naturale, una classe senza tempo e ricercata contemporaneità, mettendo al centro di tutto i filati e la pregiata manifattura. Protagonista indiscussa la maglieria e il sapiente lavoro manuale che essa necessita. Malo è simbolo di eccellenza fatta di attenzione a ogni più piccolo dettaglio e di valorizzazione del suo patrimonio artigianale. Uno charme naturale quello che contraddistingue Malo, capi dallo stile timeless, caratterizzati da un lusso sofisticato e da un’eleganza senza tempo. Un omaggio al fascino naturale, a un’idea di moda da sempre portavoce di innovazione e di una cultura del ben fatto, che necessariamente richiede tempi lunghi, dilatati e inestimabili capacità manuali.