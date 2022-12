Board allargato e risorse: Andriani e NUO uniscono le forze

NUO entra in Andriani: un board allargato e risorse finanziare per raggiungere nuovi obiettivi di espansione nei mercati esteri dell’azienda pugliese

Si perfeziona l’ingresso di NUO S.p.A. in Andriani S.p.A. Società Benefit e B Corp, l’azienda di Gravina in Puglia fiore all’occhiello dell’Innovation food con le sue paste senza glutine a base di cereali e legumi e prodotti da forno gluten free e aproteici dolci e salati. L’accordo, annunciato ad agosto scorso dopo una lunga selezione, prevede un ingresso in minoranza con il 26,4% delle quote e rappresenta la prima operazione nel mondo food di NUO.

Sotto la guida dei due fratelli Michele e Francesco Andriani, i quali mantengono la maggioranza dell’azienda, la società si prepara a una nuova ed importante fase di sviluppo grazie all’apporto di capitali e di competenze avvenuto con l’ingresso di NUO.

In particolare, la governance di Andriani si rafforza con un nuovo board, in cui entrano Giuseppe Morici, Operating Partner di NUO dopo l’importante carriera maturata in gruppi come Bolton e Barilla, e Alessandra Fornasiero, Direttore Sostenibilità e CSR di Innovatec Group, affiancando Michele e Francesco Andriani, Michele di Paolo, Tommaso Paoli, AD di NUO, ed Eugenio Conforti, Partner di NUO. Un ampliamento di competenze qualificate per sostenere la seconda fase della crescita di Andriani e la sua trasformazione in piattaforma dell’innovation food, attraverso la realizzazione di un ambizioso piano di crescita organica e guardando con interesse a potenziali opportunità di sviluppo anche per aggregazione.

“La sintonia valoriale sui principi, il modus operandi virtuoso e la visione innovativa nel fare impresa rafforzano ogni giorno di più la bontà della strada intrapresa insieme” commenta Tommaso Paoli, AD di NUO. “Andriani si conferma una delle realtà industriali italiane più̀ dinamiche, innovative e impegnate in favore di uno sviluppo sostenibile ed inclusivo verso tutti i portatori di interesse, in un mercato strategico in Italia come nel resto del mondo. L’innesto del nuovo board, con i talenti e le esperienze rappresentate, e le risorse finanziarie apportate permetteranno la costruzione del più grande polo di Innovation food italiano da esportare nel mondo, dovunque c’è attenzione alle migliori espressioni del Made in Italy”.

“La crescita di un’impresa non può limitarsi solo a un tema dimensionale, ma anche valoriale e qualitativo. La partnership con NUO, nel rispetto dei valori fondanti di Andriani, risponde alla volontà di aprirci in modo sempre più efficace alle sfide dei nuovi mercati per soddisfare le esigenze di un consumatore sempre più consapevole, mantenendo ben saldi il nostro purpose e la nostra identità” gli fa eco Michele Andriani, Presidente e AD di Andriani S.p.A. Società Benefit. About NUO

NUO S.p.A. è una holding industriale volta allo sviluppo di lungo periodo di imprese italiane eccellenti. È nata dalla partnership 50/50 tra due famiglie imprenditoriali multigenerazionali, Exor, holding diversificata controllata dalla famiglia Agnelli, e World-Wide Investments, il più antico family office di Hong Kong guidato da Stephen Cheng. In NUO le sfide della digitalizzazione, ESG, internazionalizzazione e passaggi generazionali sono considerate un’opportunità per adottare un approccio di investimento unico. L’obiettivo è aprire la strada a una nuova creazione di valore basata su sostenibilità e innovazione in tre settori chiave del panorama dei beni di consumo di fascia alta: cura della persona, moda e alimentare. NUO si propone di portare i valori della famiglia e lo spirito imprenditoriale tipici del Made in Italy nel contesto del 21° secolo, per far crescere l’eccellenza italiana. Dalla sua nascita nel 2021, NUO ha investito in 2 aziende, nel loro talento e nel loro capitale umano: Ludovico Martelli e Montura. About Andriani

Andriani S.p.A. Società Benefit, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate. La lavorazione avviene all’interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: nove linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità, organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile