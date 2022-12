Su Rai 3 all’ora di cena in onda “Nuovi Eroi”

Alle 20:15 su Rai 3 in onda il programma “Nuovi eroi”: le storie di cittadine e cittadini italiani insigniti con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

È la storia di Fabiano Popia di Valsinni (Matera), fondatore del primo gruppo Aido della Basilicata dopo la tragica morte della figlia, ad aprire la settimana di “Nuovi eroi”, il format originale in collaborazione con il Quirinale, in onda da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre alle 20.15 su Rai 3, con la voce fuori campo di Veronica Pivetti.

Si prosegue con Gabriele Salvadori, vigile del fuoco livornese, che durante una gara in mountain bike a cui partecipa a titolo personale, salva un’atleta caduta rovinosamente in un dirupo; Cristina Zambonini, conosciuta anche come la “ragazza dei tre cuori” che in dieci anni subisce due trapianti cardiaci e ora aiuta gli altri grazie alla sua Onlus ”Cuori 3.0”; Giovanni Buttafava, il giovane volontario della Croce Rossa di Piacenza che, a soli 16 anni in piena emergenza Covid, riceve l’incarico di coordinare, in tutta la provincia, il servizio di consegna farmaci e beni di prima necessità a domicilio per le persone più fragili costrette in casa dalla Pandemia; e Egidio Marchese, atleta paralimpico di origine calabrese da anni impegnato nello sport come occasione di inclusione sociale e fondatore della prima palestra integrata per disabili e non in Italia in Valle d’Aosta.