I DONrodriguez su YouTube con il video di “Cristiano”

Disponibile online su YouTube il videoclip di “Cristiano”, il nuovo singolo dei DONrodriguez già sulle piattaforme streaming

A quattro anni di distanza dal precedente La Sostanza Dei Fatti, torna la band piemontese DONrodriguez, autrice di un raffinato alt-rock dalle sfumature new wave, con il singolo Cristiano, ispirato alla figura di Chris Cornell. Il brano è stato registrato negli studi di Laboratorio Luna, Socraggio/VB, paese che conta un unico abitante), nella selvaggia Valle Cannobina (Piemonte), durante lo scorso inverno.

Cristiano è il primo singolo estratto da 10D10, l’LP in uscita a dicembre 2022 per Dischi Soviet Studio.

“Così non ho più punti d’appoggio / però riesco a mantenere / un certo equilibrio / invidiabile da molti”

“Cristiano descrive il momento brevissimo di sospensione tra il prima e il dopo, tra l’inspirare e l’espirare, tra la vita e la morte. La canzone parla infatti della morte di Chris Cornell, ex leader dei Soundgarden. Dunque un sound cupo che fa il paio con la scelta fotografica di un bianco e nero intinto nell’inquietudine della semioscurità. Come location è stato scelto un luogo abbandonato dell’alto Verbano, in Piemonte, risalente al 1600; forse il luogo il più adatto per trattare una tematica del genere. La scena finale offre invece un messaggio di speranza nel futuro, di vita che continua”.

Ascolta CRISTIANO qui: https://bfan.link/cristiano

Guarda CRISTIANO QUI

DON rodriguez è un trio formatosi nel 2012. Esordisce per Dischi Soviet Studio con L’Indimenticane (2015), registrato da Ivan Antonio Rossi. Il 16 marzo 2018 esce il secondo LP, La Sostanza Dei Fatti (Dischi Soviet Studio), registrato al Green Fog Studio di Genova. L’ultimo LP è 10D10 (2022), registrato al Laboratorio Luna da Andrea Ferrari e coprodotto dagli stessi DON rodriguez.

Regia di Francesco Sulas.

Con la partecipazione della giovane attrice Anita B.

Si ringraziano Daniele e Marco Testori per la location, e in particolare Daniele per il l’aiuto nella realizzazione del video.