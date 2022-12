A “Fame d’amore” su Rai 3 le storie di Edoardo, Camilla e Giada

A “Fame d’Amore” in seconda serata su Rai 3 le storie di Edoardo, Camilla e Giada. Un nuovo viaggio nel disagio giovanile

Nella nuova puntata di “Fame d’Amore” – la docuserie che indaga i problemi psichici con particolare attenzione ai giovani in onda lunedì 19 dicembre alle 23.15 su Rai 3 – Francesca Fialdini guiderà il pubblico attraverso le storie di Edoardo, Camilla e Giada. Edoardo prima si chiamava Carlotta, ma si è sempre sentito a disagio nel suo corpo di donna perciò, dopo anni di sofferenze, ha deciso di intraprendere il percorso di transizione di genere. Camilla soffre di una grave forma di depressione, si sente sempre inadeguata nel suo corpo per questo motivo è ricoverata in comunità. Infine, Giada una ragazza che soffre di anoressia alle prese con una strenua lotta contro la sua malattia. Fame d’Amore, propone un ciclo di serate in cui affrontare i problemi mentali che stanno registrando livelli mai visti soprattutto tra i ragazzi. Il 25 per cento soffre di depressione e il 20,5 per cento di ansia, il numero di giovani che commettono atti di autolesionismo o che tentano il suicidio è aumentato del 45 pre cento. Francesca Fialdini, con l’empatia che la contraddistingue, racconta le storie di ragazzi e ragazze che hanno fame d’amore, la loro lotta quotidiana verso la guarigione, le cure possibili grazie all’aiuto possibile di medici e delle strutture specializzate. In ogni puntata il confronto con i pazienti, le loro famiglie, i medici e gli staff di supporto, attraverso un dialogo costante, sincero, coinvolgente e mai giudicante.