Regali di Natale: Malo propone sciarpe e mantelle artigianali

Regali di Natale, l’idea sono le sciarpe e le mantelle firmate MALO: massima espressione dell’alta artigianalità italiana e dello stile senza tempo

Unione di maestria, stile raffinato, tradizione ed estetica contemporanea: la collezione di sciarpe e mantelle firmata Malo è calda, avvolgente e dall’eleganza senza tempo.

Le maxi-sciarpe a coste in alpaca, seta e lana sono presentate in tre varianti colore: grigio, beige e panna. La fibra di alpaca regala una morbidezza e un calore impareggiabili. Le frange, inserite rigorosamente a mano, una ad una dalle esperte maestranze di Malo, creano dinamismo e si fanno notare su ogni look.

Le mantelle in puro cashmere sono presentate in arancio, marrone e blu. Le frange, che creano movimento e conferiscono un tocco glamour, sono inserite a mano una per una, frutto di ore di passione e pazienza dalle esperte maestranze di Malo, nonché massima espressione dell’artigianalità italiana. Estremamente versatili, si possono indossare anche sopra i cappotti o al posto di un cardigan.

La sciarpa color bianco latte in super soft cashmere, realizzata con trattamento “vanity”, una speciale tecnica di lavorazione che conferisce uno straordinario aspetto leggero, quasi impalpabile al cashmere, una nuvola sulla pelle.

Le sciarpe e le mantelle fanno parte della collezione AI22/23 “Authentic Charme” che sublima l’incanto dello charme naturale. Una maglieria della più alta e sofistica qualità che ammanta di morbidezza e fascino chi sceglie di indossarla. Capi adatti a diverse tipologie di figure per prediligere il benessere all’apparire, conformandosi con naturalezza, per esaltare le identità personali e le autentiche caratteristiche individuali. Un modo di essere, un lifestyle, non una semplice moda: chi sceglie Malo, sceglie un mondo, fatto di alta qualità, autenticità e stile intramontabile. Una collezione che esalta un’allure naturale, una classe senza tempo e ricercata contemporaneità, mettendo al centro di tutto i filati e la pregiata manifattura. Protagonista indiscussa la maglieria e il sapiente lavoro manuale che essa necessita. Malo è simbolo di eccellenza fatta di attenzione a ogni più piccolo dettaglio e di valorizzazione del suo patrimonio artigianale. Uno charme naturale quello che contraddistingue Malo, capi dallo stile timeless, caratterizzati da un lusso sofisticato e da un’eleganza senza tempo. Un omaggio al fascino naturale, a un’idea di moda da sempre portavoce di innovazione e di una cultura del ben fatto, che necessariamente richiede tempi lunghi, dilatati e inestimabili capacità manuali.