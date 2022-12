Papa Francesco rivela: “In caso di impedimento ho già firmato le dimissioni”

Papa Francesco in un’intervista: “In caso di impedimento ho già firmato le mie dimissioni”. Il Santo Padre all’Angelus ha anche rivolto un pensiero alla situazione nel Caucaso

“Mi preoccupa la situazione creatasi nel corridoio Lachin nel Caucaso meridionale, in particolare mi preoccupano le precarie condizioni umanitarie delle popolazioni che rischiano ulteriormente di deteriorarsi nel corso della stagione invernale. Chiedo a tutti coloro che sono coinvolti un impegno per trovare soluzioni pacifiche per il bene delle persone. Preghiamo per la pace perché cessino violenze nel Paese, che si intraprenda la via del dialogo per superare la crisi politica e sociale che affligge la popolazione. Non dimentichiamo sofferenze del popolo ucraino”. Lo dice Papa Francesco durante il consueto appuntamento dell’Angelus a Piazza San Pietro a Roma.

PAPA: IN CASO DI IMPEDIMENTI HO GIÀ FIRMATO LE DIMISSIONI

Il Pontefice, inoltre, durante un’intervista al quotidiano spagnolo Abc, ha fatto sapere che in caso di impedimento a svolgere il suo ruolo, ha già firmato le sue dimissioni. “Ho già firmato le mie dimissioni. Era Tarcisio Bertone il Segretario di Stato. Le firmai e gli dissi: ‘In caso di impedimento per motivi medici o che so, ecco le mie dimissioni. Ce le avete già’. Non so a chi le abbia date il cardinal Bertone, ma gliele ho date io quando era segretario di Stato”, ha spiegato il Santo Padre come riferisce la Dire (www.dire.it).