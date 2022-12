Alessandra Fontana in libreria con “Il tagliere è servito”

“Il tagliere è servito. proposte per tutti i giorni e per le occasioni speciali” è il nuovo libro di Alessandra Fontana pubblicato da Fefè editore

Da moda dell’happy-hour il tagliere diventa proposta gastronomica di gran gusto ed eleganza

secondo la tendenza che spopola negli USA In questo libro ne trovate 50 illustrati a tutta pagina e con istruzioni dettagliate per la perfetta preparazione ingredienti di qualità superiore, colori, fantasia, senso estetico, e il tagliere diventa proposta di classe per ogni occasione formaggi profumati, fiumi di salumi, frutti e crudités, biscottini dolci e salati, delicatessen varie, li fanno belli come gustosi quadri d’autore

Non me ne voglia Monsignor Della Casa, lo so, sto andando contro tutte le regole dell’etichetta, ma sono fermamente convinta che qualche volta infrangerle possa essere davvero esaltante. Dovete sapere che un tagliere non chiede di essere perfetto, non esistono regole ma solo dei piccoli accorgimenti da seguire ed il coraggio di tirare fuori il lato artistico che si nasconde in ognuno di noi. Tutto quello che dovrete fare è sintonizzarvi sulla vostra radio preferita, versarvi un calice di un rosso vellutato ed immaginare di avere davanti una tela da far vibrare con mille colori lasciandovi guidare solo dalla vostra fantasia o magari ispirandovi all’Arcimboldo o, perché no, a Pollock (Alessandra Fontana)

ALESSANDRA FONTANA Laureata in Storia dell’Arte e diplomata alla Scuola di teatro di Enzo Garinei, lavora da anni in Rai (ha iniziato con Paolo Frajese, poi il Festival di Sanremo, Rischiatutto e Che tempo che fa con Fabio Fazio, Falcone e Borsellino, Mood… ). è tra le fondatrici di The Crazy Lab e The Crazy Food, progetti dedicati rispettivamente all’arte e al cibo per catering.

IL TAGLIERE È SERVITO

proposte per tutti i giorni e per le occasioni speciali

di ALESSANDRA FONTANA

SCHEDE DEI VINI: EDOARDO BRANDO

FOTO DEI TAGLIERI: ANASTASIA DI CECIO



pagg. 164 • € 20 • 2022 • cm 15 x 20 • 50 ill. col. • isbn 9788894947618

Fefè editore