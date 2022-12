Zucchero a giugno al Campovolo: inaugurerà la nuova Rcf Arena

Zucchero annuncia 2 live al Campovolo: inaugurerà la nuova Rcf Arena. In omaggio a uno dei suoi brani più noti, le sedute saranno disposte a forma di diamante

Dopo 10 lunghi anni di concerti sold out in tutto il mondo, Zucchero torna a esibirsi dal vivo nella sua città: il 9 e il 10 giugno 2023, infatti, sarà protagonista assoluto alla RCF Arena di Reggio Emilia. Una festa molto attesa dalla sua città e dai suoi fan, in cui il ‘Diavolo in R.E.’ ripercorrerà la sua quarantennale carriera di grandi successi con le sue hit più celebri.

Due show in cui Zucchero ‘Sugar’ Fornaciari inaugura la nuova veste di Campovolo: con 35mila sedute per ogni show, la RCF Arena diventa la più grande Arena in Europa con posti a sedere, realizzata ad hoc con una pendenza del 5% per garantire una visuale e un’acustica ottimali. In omaggio a uno dei suoi brani più noti, le sedute della RCF Arena saranno disposte a forma di diamante.

I BIGLIETTI

I biglietti per i due live show, prodotti da Friends & Partners, sono disponibili su www.friendsandpartners.it e www.rcfarena.com lassieme alle informazioni relative ai parcheggi e alle modalità di accesso all’area concerto. Verranno anche messi a disposizione dei treni speciali a/r Milano-Reggio Emilia e a/r Roma-Reggio Emilia e servizi autobus a/r da tutta Italia per raggiungere l’RCF Arena.

UNA NUOVA VERSIONE DEL DISCO ‘DISCOVER’

Inoltre, è uscito di recente in edizione limitata e numerata in formato vinile colore lime trasparente e colore blu trasparente ‘Discover’ (Capitol Records Italy/Universal Music), il primo album di cover della sua carriera. Composto da reinterpretazioni totalmente inedite e mai pubblicate.

Importanti le collaborazioni con Bono in ‘Canta la Vita’ (versione italiana con il testo a firma di Zucchero della canzone di Bono ‘Let your love be known’), con Elisa in ‘Luce (Tramonti a nord est)’, canzone del 2001 scritta insieme all’artista, e con Mahmood in ‘Natural blues’, cover di ‘Trouble so hard’ di Vera Hall. Intenso ed emozionante è il brano ‘Ho visto Nina volare’, in cui Zucchero sceglie di duettare virtualmente con Fabrizio De André.