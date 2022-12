Su Rai Scuola in prima serata “Le nostre domande”

Telmo Pievani incontra il fisico e astronomo premio Nobel Didier Queloz in “Le nostre domande”, la serie di Rai Cultura, in onda su Rai Scuola

Nella storica Sala dei Giganti di Palazzo Liviano, sede dell’Università di Padova, Telmo Pievani incontra il fisico e astronomo premio Nobel Didier Queloz in “Le nostre domande”, la serie di Rai Cultura, in onda venerdì 16 dicembre alle 21.00 su Rai Scuola. Tema dell’incontro è il motivo per cui si osserva l’Universo. Nel 2019, Didier Queloz ha ricevuto il premio Nobel per la Fisica per la scoperta del primo esopianeta orbitante attorno a una stella di tipo solare. Classe 1966, è docente all’Osservatorio di Ginevra e alla Cambridge University, e dirige il Centro per l’origine e la diffusione della vita del Politecnico di Zurigo e il Centro Leverhulme per la vita nell’Universo dell’Università di Cambridge.