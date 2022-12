Su Rai 5 “Visioni” racconta il Romaeuropa Festival 2022

“Visioni”, in onda venerdì 16 dicembre alle 21.15 in prima visione su Rai 5, racconta gli spettacoli, i protagonisti e i dietro le quinte del Romaeuropa Festival

Il Romaeuropa Festival per il 37° anno consecutivo ha animato l’autunno di Roma e il pubblico risponde con sempre maggiore entusiasmo. “Visioni”, in onda venerdì 16 dicembre alle 21.15 in prima visione su Rai 5, racconta gli spettacoli, i protagonisti e i dietro le quinte con la guida del direttore Fabrizio Grifasi, alla riscoperta di grandi classici come “L’opera da tre soldi” del Berliner Ensemble o il capolavoro “Einstein on the beach” di Philip Glass per la prima volta a Roma. Importante è la partecipazione di artisti emergenti provenienti da tutta Europa e verso cui il Festival compie un costante lavoro di scouting, delle ricche sezioni speciali come LineUp, Dancing Days, Digitalive.

Il dialogo in tutte le sue sfaccettature, come collaborazione, come contaminazione, come inevitabile e auspicata relazione tra gli individui, le genti, le generazioni e le culture, è il tema prescelto e il fil rouge dell’edizione del 2022 e “Visioni” lo approfondisce grazie al contributo di Marino Sinibaldi. Un programma di Alessandra Greca, scritto con Emanuela Avallone, Franca De Angelis, Francesca Filiasi, Paola Mordiglia, Mirella Serri, regia di Roberto Valdata.