Su Rai 4 “The Informer – Tre secondi per sopravvivere”: la trama del film

In prima serata su Rai 4 in onda “The Informer – Tre secondi per sopravvivere”: ecco la trama del film con Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen, Common e Ana de Armas

Venerdì 16 dicembre 2022 alle 21:20 Rai 4 propone il film “The Informer – Tre secondi per sopravvivere” con protagonisti Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen, Common e Ana de Armas.

Pete Koslow, un ex criminale ravveduto ed ex soldato delle forze speciali, sta lavorando sotto copertura per l’FBI per infiltrarsi nel traffico di droga della malavita polacca a New York. Come ultimo passo verso la libertà, Koslow deve tornare nell’ultimo posto in cui ha combattuto duramente, la prigione di Bale Hill, dove la sua missione diventa una corsa contro il tempo quando un affare di droga va storto e rischia di essere individuato come talpa. Quando uno dei suoi gestori viene individuato, Montgomery pensa di lasciare che lui e la sua famiglia vengano uccisi per usare i loro omicidi come prove contro i trafficanti. L’agente Koslow si rivolge a Grens, un membro della divisione per il crimine organizzato del NYPD per garantire la sicurezza dei propri cari mentre cerca una via di fuga.