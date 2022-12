Helbiz Kitchen si espande in Italia e approda a Torino

Helbiz Kitchen, la più grande ghost kitchen internazionale sviluppata per rivoluzionare l’esperienza del food delivery, a partire da gennaio 2023 raggiungerà Torino

Helbiz Kitchen, la più grande ghost kitchen internazionale sviluppata per rivoluzionare l’esperienza del food delivery, rafforza la propria presenza in Italia e a partire da gennaio 2023 raggiungerà Torino con una nuova location che permetterà al servizio di food delivery di farsi conoscere e apprezzare anche nel capoluogo Piemontese.

Un’espansione in linea con il piano di crescita di Helbiz Kitchen, che anche a Milano, a partire da Dicembre, sarà presente con due nuovi spazi per coprire un raggio maggiore della città. Un progetto che continua a rafforzarsi anche in virtù della partnership avviata con Kuiri, il network di cloud kitchen studiate appositamente per il delivery e il take-away e che permette al player del food delivery di raggiungere in maniera facile e veloce sempre più realtà Italiane.

“Siamo orgogliosi di poter offrire i nostri servizi alla città di Torino e felici di rafforzare la nostra presenza su Milano. Il nostro è un percorso fatto di investimenti e di sostenibilità e che coinvolge tutta la filiera, dall’approvvigionamento delle materie prime, alla preparazione dei cibi, sino alla consegna – ha commentato Rossella Di Dio, CEO di Helbiz Kitchen –“Il nostro obiettivo è di fornire un servizio all’avanguardia, in grado di evolvere continuamente con i bisogni dei nostri clienti. Inoltre, proprio a conferma del nostro impegno in Italia, Helbiz Kitchen ha già in programma di raggiungere progressivamente altre realtà, prima tra tutte la Capitale, Roma”.

“Come Kuiri siamo davvero lieti di aprire le nostre porte ad un partner così importante come Helbiz, leader della micromobilità e oggi player di rilievo anche nel settore delle Ghost Kitchens” – dichiara Paolo Colapietro, Founder & CEO di Kuiri Cloud Kitchen – “Non è un caso che questa partnership giunga proprio in questo momento, a testimonianza dei significativi sforzi compiuti per fare di Kuiri un modello di business flessibile ed in grado di adattarsi alle molteplici esigenze degli operatori del settore. La continua ricerca delle migliori tecnologie disponibili sul mercato ci rende attrattivi sia per brand in vase di sviluppo che per attività consolidate focalizzate sul delivery e sul take away dei propri prodotti, confermando Kuiri come attore di riferimento per il mondo Cloud Kitchen e Food Tech”.