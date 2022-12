Con UNICEF e Clementoni torna il “Regalo sospeso”

Natale, con UNICEF e Clementoni torna l’iniziativa del “Regalo sospeso” per 2.500 bambini in Italia e tanti bambini nel mondo

Torna anche quest’anno l’iniziativa UNICEF del “Regalo sospeso”, realizzata in collaborazione con Clementoni: 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case famiglia in Italia riceveranno “speciali cofanetti regalo” dedicati al tema dei diritti dell’infanzia e, allo stesso tempo, sarà possibile garantire a tanti bambini in difficoltà in diverse aree del mondo accesso all’istruzione. Ogni “Regalo sospeso” è composto da un activity book, un puzzle, le carte memo, stickers adesivi ideati dallo street artist romano Merioone.

È possibile sostenere la campagna dell’UNICEF, ideata dai giovani volontari YOUNICEF, a fronte di un contributo minimo di 10 euro e destinare così un “Regalo sospeso” targato Clementoni effettuando una donazione presso i Comitato locali UNICEF e on line sul sito https://unicef.it/regalosospeso. Le donazioni andranno a sostenere i programmi dell’UNICEF a favore dell’istruzione di bambine e bambini nei paesi in via di sviluppo. I Regali sospesi saranno consegnati dai volontari del gruppo YOUNICEF a 2.500 bambini in Italia, ospiti delle strutture che hanno aderito all’iniziativa.

Per essere ancora più vicino ai bambini in difficoltà Clementoni effettuerà una donazione all’UNICEF a sostegno dei programmi per l’istruzione nel mondo.

Tra dicembre e gennaio verranno inoltre realizzate quattro speciali consegne dei Kit del “Regalo sospeso”: il 6 dicembre presso l’Ospedale Pediatrico G. Salesi di Ancona; il 13 dicembre presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma e presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma; il 14 dicembre presso ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, dove a sostegno dell’iniziativa, il Cavaliere della Repubblica Mattia Villardita “Spiderman” consegnerà i Regali sospesi.

“L’iniziativa del ‘Regalo sospeso’ è per noi motivo di grande orgoglio e impegno. Nel 2021, 2.000 bambini ospiti in 44 ospedali e case famiglia in Italia hanno ricevuto i regali sospesi UNICEF targati Clementoni. Tutto questo significa dimostrare vicinanza a questi bambini e offrire loro dei mezzi per trascorrere momenti di svago e di socialità. A nome dell’UNICEF Italia ringrazio Clementoni per aver deciso anche nel 2022 di essere al nostro fianco con questa iniziativa e aver aumentato il numero dei regali sospesi disponibili. Ciò significa aiutare concretamente ancor più bambini in Italia e nel mondo” – ha dichiarato Carmela Pace, Presidente dell’UNICEF Italia.

“Dopo il calore, i sorrisi e la gioia che abbiamo visto crescere attorno a questa iniziativa, ci siamo sentiti ancor più motivati a supportare per il secondo anno, l’iniziativa ‘Regalo sospeso’ per aiutare tanti bambini che vivono un momento di difficoltà. Il valore sociale del gioco come momento di condivisione e divertimento per la famiglia, diventa ancora più rilevante e “potente” in un contesto in cui può servire ad alleggerire le difficoltà, creando momenti di evasione non solo per i più piccoli. Ringrazio sentitamente l’UNICEF Italia per aver ancora una volta offerto alla Clementoni la possibilità di essere vicini ai più piccoli, oggi e da sempre al centro del nostro lavoro, dei nostri progetti e del nostro più vero interesse” – ha dichiarato Pierpaolo Clementoni, direttore Ricerca Avanzata.