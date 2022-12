Tumore al seno: il ruolo chiave delle associazioni di volontariato

Cosa fanno in concreto le associazioni di volontariato? Quelle coinvolte nell’ultimo Rapporto di Europa Donna non si limitano a seguire le pazienti nelle loro necessità quotidiane. Fanno anche attività di comunicazione e sensibilizzazione (90 per cento), prevenzione e cura (75 per cento), assistenza a pazienti e rapporto con gli ospedali (68 per cento), benessere (61 per cento), patrocinio (52 per cento), assistenza per familiari e caregiver (46 per cento) e, in misura minore, formazione e ricerca (30 per cento).

In ultimo, non per importanza, c’è il rapporto con le Breast Unit, i centri specializzati per la presa in carico delle donne con tumore del seno. “I bisogni delle donne con diagnosi di tumore al seno sono enormi e spesso ancora insoddisfatti, ed è per questo che abbiamo bisogno non solo di task force multidisciplinari per curare, ma anche di terapie e servizi complementari per cui l’apporto delle associazioni di volontariato è davvero indispensabile”, ha spiegato Lucio Fortunato, direttore del Centro di senologia dell’Azienda ospedaliera San Giovanni-Addolorata di Roma, sottolineando il ruolo centrale delle associazioni di volontariato che spesso sono presenti all’interno delle Breast Unit.

FONTE: AIRC