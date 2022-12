Su Rai 2 “Herbie – Il supermaggiolino”: la trama del film

In prima serata su Rai 2 in onda il film “Herbie – Il supermaggiolino”: ecco la trama del sequel moderno della mitica serie anni Settanta

Un classico della Disney sarà in prima serata Rai: è il film “Herbie – Il supermaggiolino” (Stati Uniti, 2005), che ha la regia di Angela Robinson ed è interpretato da Lindsay Lohan, Michael Keaton e Matt Dillon. Sarà in onda martedì 13 dicembre alle 21.20 su Rai 2. La Disney non ha badato a spese per realizzare il sequel moderno di una serie cinematografica che negli anni Settanta aveva appassionato grandi e piccoli in tutto il mondo. Negli anni Settanta Herbie era un Maggiolino che per magia era dotato di vita e personalità. Dopo le sue innumerevoli vittorie in gara, era stato dimenticato in un angolo di un’impresa di demolizioni. Il pilota Ray Peyton porta la figlia Maggie proprio in quello sfasciacarrozze per regalarle un’auto. E la scelta cade su Herbie, che viene rimesso a nuovo e con Maggie alla guida tornerà non solo in strada, ma anche alle gare.