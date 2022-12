Oncologia: i social possono aiutare nel rapporto con i pazienti

Le stime più recenti dicono che il 58,4 per cento della popolazione mondiale usa i social media e che mediamente lo fa per 2 ore e 27 minuti ogni giorno. Data la diffusione del fenomeno, il mondo medico ha iniziato a considerare i gruppi connessi via social come delle vere comunità, di cui fanno parte anche persone che parlano di cancro per interesse, esperienza personale o perché vicini a qualcuno che si è ammalato.

Questo tipo di comunicazione ha alcune peculiarità. Per esempio, l’opzione dell’anonimato permette di esprimersi più liberamente anche a chi teme la disapprovazione sociale (come quella che può incontrare un fumatore a cui viene diagnosticato un tumore al polmone) o a chi ha paura o vergogna di fare certe domande. Se il mondo della salute “ascolta” quanto viene detto sui social media non lo fa per curiosare, ma per approfondire il punto di vista e i bisogni di tutti coloro che sono coinvolti nell’esperienza della malattia (pazienti, famigliari, ecc.).

Per esempio, è stato appena pubblicato un articolo scientifico in cui è stato analizzato come viene descritta sui social media l’esperienza del tumore al seno metastatico. Gli autori dello studio hanno individuato oltre 76.000 conversazioni sul tema postate tra il 2018 e il 2020, prevalentemente su Twitter. Ne hanno analizzate in dettaglio 820 (103 erano italiane) e hanno scoperto che il 61 per cento degli autori dei post erano pazienti, il 15 per cento amici e familiari e il 14 per cento medici o infermieri. L’84 per cento delle conversazioni verteva sul percorso del paziente: in tre conversazioni su cinque si parlava di trattamenti, in una su cinque della diagnosi e degli esami diagnostici, e in una su dieci della gestione della malattia. I temi più discussi erano la mancanza di cure efficaci, la sopravvivenza, la qualità della vita, gli effetti collaterali delle terapie e le ricadute sulla vita sociale della convivenza con un tumore al seno.