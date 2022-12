I Tropea annunciano lo Spring Inferno Tour: ecco date e info sui biglietti

Dopo l’esperienza come finalisti di X Factor 2022, iannunciano il loro, in partenza ad aprile 2023: 4 imperdibili occasioni in cui porteranno dal vivo tutta la loro energia e carica emotiva sui palchi di alcuni dei club più importanti della penisola, insieme alle loro ultime release discografiche – tra cui il singolo– e la musica in uscita nei primi mesi del prossimo anno.

Gli appuntamenti sono fissati per martedì 4 aprile al Locomotiv Club di Bologna (ingresso riservato ai soci AICS), giovedì 6 aprile al Largo Venue di Roma, mercoledì 12 aprile ai Magazzini Generali di Milano e giovedì 13 aprile all’Hiroshima Mon Amour di Torino. I biglietti per gli show saranno acquistabili a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 14 dicembre. Le prevendite per le date di Roma, Milano e Torino saranno disponibili su Ticketmaster e Ticketone, quelle per lo show di Bologna anche su DICE.fm.

Attivi da oltre 5 anni, i Tropea si sono affermati nel tempo come una delle band di riferimento della scena underground milanese grazie a EP e singoli in cui esplorano generi molto diversi, facendosi notare fra gli altri, anche dal DJ Kevin Cole, che sceglie la loro Technicolor come Song of the Day per KEXP radio (Seattle).

Le influenze della loro musica spaziano dall’alternative degli anni 2000, al postpunk di inizi anni ’80, al beat degli anni ’60. Attraverso le loro canzoni esplorano le sottoculture di internet, la vulnerabilità, il cringe e i sogni. Nel giugno del 2020 pubblicano l’EP Might Delete Later, uscito durante il lockdown.

A causa della pandemia, si sono ritrovati per la prima volta a lavorare a delle nuove canzoni a distanza, un’esperienza complessa che ha permesso loro di concentrarsi molto sul lavoro, mettendoli allo stesso tempo di fronte alla difficoltà dell’assenza fisica, dimensione che li ha un po’ spiazzati. Da lì sono nate Blu, OWO e Ricci, brani che hanno definito il loro 2021.

Dopo essersi esibita su numerosi palchi, la band pubblica nell’ultimo anno diversi singoli – fra cui il recente “Identikit / PLOT TWIST “. Con le ultime release i Tropea proseguono nella loro esplorazione musicale, contaminata da generi diversi, muovendosi tra italiano e inglese e partecipano all’edizione 2022 di X Factor, come parte del roster di Ambra Angiolini. A dicembre concludono il percorso al talent arrivando fra i 4 finalisti e annunciano le date del Spring Inferno Tour.