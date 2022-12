I Lost Obsession pubblicano “You Gotta Do It On Your Own”

La rock band Lost Obsession pubblica il suo nuovo singolo: “You Gotta Do It On Your Own (M*therf*kers)”, disponibile sugli store digitali

Un brano potente e graffiante, con lo stesso sound granitico a cui la band ha abituato il pubblico nelle precedenti uscite. La canzone parla di esperienze vissute da due membri della band ancora giovani e descrive eccessi di ogni genere, come alcol, droghe e violenza gratuita. Due ragazzi cresciuti sul filo del rasoio, con compagnie poco raccomandabili e talvolta pericolose, sono i protagonisti di una storia che esprime una forte rabbia, ma anche un piacevole senso di follia e perdita del controllo.

Dal punto di vista dei Lost Obsession, nessuno può dirti cosa fare della tua vita o come risolvere i tuoi problemi, quindi “You gotta do it on your Own”!

“Ripensando ai momenti vissuti in quel periodo, ci rendiamo conto quanto era sottile il ghiaccio sul quale ci muovevamo.” Lost Obsession

I Lost Obsession nascono nel 2015 dal batterista Alex e il chitarrista Matthias, diventato cantante due anni dopo.

I due fondano una band con la quale vanno in studio per la registrazione di un disco e si esibiscono in diverse situazioni.

A causa di un litigio tra i membri, però, la band si scioglie, portando ad una lunga pausa terminata nel 2020, quando i due fondatori decidono di tornare sulle scene coi chitarristi Alex e Fabian, il bassista Patrick e il batterista Thiago.

Hanno iniziato subito ad affiancare nuovi brani al vecchio repertorio, trovando grande sintonia in fase di scrittura.

Dopo una serie di concerti in giro per l’Alto Adige sono pronti e carichi per il nuovo album.