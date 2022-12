“Delitti in paradiso” su Rai 2 si trasforma in “Feste con delitto”

Su Rai 2 in prima serata “Feste con delitto” di Ben Kellett, con Ralf Little, Danny John-Jules, Joséphine Jobert, prodotto per il decimo anniversario di “Delitti in paradiso”

Natale in giallo, da Scotland Yard ai Caraibi: “Delitti in paradiso”, la serie tv francobritannica che da undici stagioni appassiona il pubblico di Rai 2 e RaiPlay, con l’approssimarsi del Natale si trasforma in un film tv: “Feste con delitto” di Ben Kellett, con Ralf Little, Danny John-Jules, Joséphine Jobert, prodotto per celebrare il decimo anniversario della serie madre, in onda lunedì 12 dicembre alle 21.20 su Rai 2.

“Delitti in paradiso” è ambientato in un’isoletta caraibica, ex colonia francese, ora dipendenza britannica d’oltremare: a capo del tutt’altro che rigoroso distretto di polizia dell’atollo si avvicendano, una stagione dopo l’altra, diversi ufficiali lì spediti da Londra, alle prese con un ambiente e metodi d’indagine assai diversi da quelli adottati a Scotland Yard. In “Feste con delitto”, l’ispettore capo Neville Parker dovrà indagare, proprio sotto Natale, sulla morte di Philip Carlton, un riccone del posto: il mistero sarà affrontato con il consueto stile british mischiato all’atmosfera caraibica.