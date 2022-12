Arriva in libreria “Psichiatria da protagonisti”

Si intitola “Psichiatria da protagonisti” il volume di Paolo Giovanazzi e Andrea Puecher, appena pubblicato da Erickson

Perché non chiedere direttamente a utenti e familiari coinvolti nella salute mentale di progettare un loro Servizio ideale? E’ questa l’idea che ha ispirato gli autori di “Psichiatria da protagonisti”, il volume di Paolo Giovanazzi e Andrea Puecher, appena pubblicato da Erickson e che raccoglie testimonianze e proposte di quanti vivono il disagio sulla propria pelle e nella propria quotidianità.

Il volume, che si presenta come un lavoro di scrittura collettiva (nello stile di Mario Lodi e Don Milani) non tralascia alcun aspetto dei percorsi che interessano le persone con disagio psichiatrico: dalla presa in carico da parte di un Centro di Salute Mentale all’importanza della prima accoglienza, del rapporto con gli operatori e degli aspetti ambientali e organizzativi; dalle strategie di prevenzione ai temi delicati della cura e della guarigione sociale; dalle sofferenze legate allo stigma alle azioni concrete per informare e sensibilizzare la cittadinanza, creando così una rete integrata sul territorio.

Un libro rivolto non soltanto a chi è impegnato, a vario titolo, nel mondo della salute mentale, ma anche a una platea più ampia di lettori interessati a conoscere, da dentro, una realtà con un’incidenza sociale sempre più elevata.

Il volume è il frutto di circa un anno di lavoro, che ha visto impegnarsi insieme alcune decine di utenti e familiari personalmente coinvolti nella salute mentale con alle spalle vissuti differenti (per durata, patologia, percorso di cura) maturati nelle varie articolazioni del Servizio.

Suddivisi in due gruppi di lavoro a componente mista (familiari e utenti), sono state raccolte più di trecento testimonianze dirette, insieme a riflessioni, punti di vista talvolta anche divergenti, richieste mai comunicate prima, critiche sempre costruttive. Ne sono emerse diverse concezioni di Servizio di salute mentale ideale che gli autori del volume hanno provato a sintetizzare, traducendole in una serie di proposte e di specifiche azioni migliorative che possono rappresentare una concreta base di confronto fra il sapere esperienziale di utenti e familiari e le conoscenze professionali di medici ed operatori, alleati in quel patto terapeutico che faciliti la necessaria condivisione nel percorso di prevenzione, cura e riabilitazione.

La comunità di utenti e familiari coinvolti nel progetto è online su http://www.psichiatriadaprotagonisti.com