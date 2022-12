“Quanto” è il nuovo album dei Gazebo Penguins

I Gazebo Penguins stanno per tornare sulla scena musicale con un nuovo lavoro: fuori il 16 dicembre il nuovo album “Quanto”

A cinque anni di distanza dal precedente album, i GAZEBO PENGUINS annunciano un nuovo sorprendente lavoro per Garrincha Dischi, con la collaborazione di To Lose La Track, storica etichetta della band. S’intitola “Quanto” e segna il ritorno di uno dei gruppi più deflagranti del panorama nostrano, in uscita il prossimo 16 dicembre.

«I Gazebo Penguins sono una band live che, dopo alcuni anni particolarmente farraginosi per il mondo dello spettacolo dal vivo, vuole ridare centralità al momento del concerto».

BIOGRAFIA

I Gazebo Penguins nascono a Correggio nel 2004, e ora si dividono tra Correggio e Zocca. Sono sempre stati in 3 ma negli ultimi anni hanno suonato in 4 sul palco, se non in 5.

Hanno pubblicato 4 dischi: “The name is not the named” (2009), “Legna” (2011), “Raudo” (2013) e “Nebbia” (2017), oltre all’EP ”Invasion” (2005). Alcuni di questi – o alcune loro canzoni – sono finite in varie classifiche della musica rock/emo/sticazzi più importante degli ultimi anni.

Nel 2020 stavano facendo un tour per festeggiare i 15 anni di vita quando tutta la musica dal vivo si è fermata.

Nell’estate 2021 hanno suonato 30 concerti in una versione più soft per via delle norme anti-Covid.

Tra una balla e l’altra hanno fatto +400 date in tutta Italia, e l’idea sarebbe quella di farne altrettante prima di diventare ancora più dei vecchi di merda di quanto non lo siano già.

Il 16 dicembre 2022 esce il nuovo album “Quanto” per Garrincha Dischi – con la collaborazione di To Lose La Track, storica etichetta della band – anticipato dal primo estratto “Nubifragio”.