Nuovi ingressi nel cast di “Irish Wish” con Lindsay Lohan

Ed Speleers, Alexander Vlahos, Ayesha Curry, Elizabeth Tan e Jane Seymour affiancano Lindsay Lohan nella commedia romantica Netflix “Irish Wish”

Ed Speleers (Outlander, Downton Abbey), Alexander Vlahos (Outlander, Sanditon, Versailles), Ayesha Curry (About Last Night, A Black Lady Sketch Show), Elizabeth Tan (Emily in Paris, The Singapore Grip) e Jane Seymour (Il metodo Kominsky, 2 single a nozze – Wedding Crashers) affiancano la già annunciata Lindsay Lohan (Mean Girls, Genitori in trappola) nella commedia romantica Netflix Irish Wish

Regia: Janeen Damian (Falling for Christmas, New York Academy – Freedance)

Produzione: Brad Krevoy di MPCA e Michael Damian di Riviera Films

Produzione esecutiva: Amanda Phillips, Kirsten Hansen, Jimmy Townsend, Vince Balzano

Sceneggiatura: Kirsten Hansen

Logline: Quando l’uomo della sua vita si fidanza con la sua migliore amica, Maddie mette da parte i sentimenti per farle da damigella d’onore al matrimonio in Irlanda. Pochi giorni prima delle nozze, Maddie esprime il desiderio di trovare il vero amore e si risveglia nel ruolo della futura sposa, ma quando il sogno sembra realizzarsi, presto si rende conto che la sua anima gemella è una persona completamente diversa.