Su Rai 5 in prima serata lo spettacolo “We Want It All”

C’è un modo per far coincidere memoria e innovazione, una maniera per trovare nella fine di un presente lo slancio verso possibili futuri e volerli tutti, come cantavano i Queen: «I want it all!». E’ un invito a immaginare il domani “We Want It All”, che ha aperto la trentasettesima edizione del Romaeuropa Festival e che Rai Cultura propone sabato 10 dicembre alle 21.15 in prima visione su Rai 5.

Selezionando 11 finali dalle loro circa 60 creazioni presentate tra il 1995 e il 2020, il duo italo-olandese, formato da Emio Greco e Pieter C. Scholten e premiato con il golden Swan – la massima onorificenza per la danza in Olanda –costruisce un percorso coreografico esplosivo in cui si mescolano atmosfere rock e pop, virtuosismo e classicità, corpi in rivolta e musiche iconiche di Bach, dei Queen, di Marylin Manson e altri ancora.

Un evento/manifesto danzato dall’Ick Dans Amsterdam, la celebre compagnia da loro fondata, ma attraversato anche dagli interpreti della compagnia junior Ick-Next per aprirsi a nuovi tempi, trovare nuove prospettive, vedere nella fine il preludio a un nuovo inizio. Lo spettacolo è stato registrato all’Auditorium Parco della Musica di Roma in apertura della 37° edizione di Romaeuropa Festival 2022. Regia televisiva di Marco Odetto, progetto editoriale Felice Cappa, produttrice esecutiva Serena Semprini, a cura di Giulia Morelli.