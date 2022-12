Razza Krasta online con “Sagittario”

Esce “Sagittario”, il primo singolo di Razza Krasta in collaborazione con Sorry Mom! Questo brano è stato scritto in una notte insonne dell’artista

Questo brano è stato scritto in una notte insonne dell’artista, che si è successivamente occupato anche della produzione.

Ad un primo ascolto, sembrerebbe parlare di una storia d’amore, ma approfondendo il testo viene fuori un significato più profondo.

Le possibilità nella vita sono come dei dardi, dei tentativi di reagire che rappresentano la difficoltà a staccarsi dalle dipendenze.

Non si parla di dipendenze in senso strettamente legato alle droghe: anche cibo, tecnologia e altre persone possono creare un circolo vizioso in cui non è più possibile farne a meno.

Razza Krasta, rapper Siciliano, di Agrigento, inizia a produrre rap nel lontano 1990, grazie alle competenze musicali sviluppate con lo studio del pianoforte.

Dopo aver comprato il suo primo campionatore, il mitico DJ-70 della Roland, comincia con lo studio dei campioni, dei tagli audio e dei mix con le produzioni dell’epoca.

Sempre ispirato dal rap made in USA ha coinvolto molti rapper dell’allora scena Siciliana ed ha contribuito alla creazione della prima Crew dal nome Razza Krasta, nata dalla fusione dei gruppi Comunicazione Krasta di cui faceva parte e Razza Sicula dando vita al nome RK Razza Krasta.

Dopo la prima recensione del demo dal titolo “Visioni di Attimi” da parte dell’allora rivista AL (Alleanza Latina) la crew si sciolse ma il nome Razza Krasta continuò ad essere utilizzato dagli addetti ai lavori per indicare il rapper (allora Skid-One) con il nome di Razza Krasta, nome che ad oggi lo rappresenta.

Da allora non si è mai fermato, dando così vita a numerosi brani e progetti musicali come: Cosa Nostra, La Realtà, I miei due angeli, Collusion, Body Count.

Il disco Body Count lo ha portato ad intrattenere relazioni con tantissimi artisti della scena italiana dei primi del 2000 ed ha affascinato l’artista del duo Pop Paola & Chiara, tanto da essere coinvolto nel loro ultimo progetto “Giungla” con il singolo di lancio “Divertiamoci .. perché c’è feeling”.

Dopo la separazione di Paola & Chiara, razza krasta, scrive e produce l’EP insieme a Chiara, L’Universo EP che con la title-track rimane in classifica dei dischi più venduti nei digital Stores per diversi mesi ed approda per la seconda volta nelle radio nazionali, come Radio DJ, 105 e altre.

Dopo l’uscita dell’EP, si dedica al suo primo lavoro da solista dal titolo AfteRap seguiranno, QR, Rapper Da Cameretta ed oggi la lavorazione del nuovo progetto da cui è tratto il primo singolo dal titolo “Sagittario”.