“Ti cerco” è il nuovo singolo di Lorena Lovison, nome d’arte di Anna Lorena Lovison: il brano della cantautrice padovana è in radio e in tutti digital store

Il singolo conquista un secondo posto a Sanremo Senior, è scritto da Lorena Lovison insieme al suo Vocal Coach Diego Mazzucato della DM Academy e prodotto dalla stessa cantautrice e racconta di un viaggio interiore alla ricerca della fede perduta con la regia di Claudio Marini.

Lorena: Ho scritto questo brano in un momento in cui pensavo d’aver perso la fede, mentre bastava cercare dentro me per accorgermi che quello che cercavo era già in mio possesso. Chi ascolta questo brano può farlo suo, perché siamo sempre alla ricerca di qualcosa senza accorgerci di esserne già in possesso.

Biografia

Lorena Lovison nasce a Mestrino nel 1961, la sua passione per il canto si sviluppa durante l’adolescenza grazie al coro della Chiesa locale, in seguito per 6 anni prende un ruolo fisso in un’orchestra di liscio. Nella vita sceglie di dedicarsi alla famiglia ed inizia a studiare canto da adulta presso la DM Academy del Maestro Diego Mazzucato, nota accademia Padovana per lo studio degli strumenti e del canto. Partecipa a due edizioni di Sanremo Senior conquistando il secondo posto con il brano “Ti cerco”.

https://www.instagram.com/lorenalovison/