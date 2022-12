Previsioni meteo 9 dicembre 2022: al via un weekend invernale

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 9 dicembre 2022: fine settimana caratterizzato dall’instabilità con piogge, freddo e neve a quote medio-basse

L’inverno fa di nuovo sul serio sull’Italia, dove si registrano condizioni meteo ancora all’insegna dell’instabilità dopo una breve pausa asciutta, ad eccezione del Centro, nei giorni scorsi. Nella giornata di oggi infatti un nuovo impulso instabile raggiungerà il Nord e a seguire anche le regioni centrali, accompagnato da piogge e temporali. Nelle prossime ore avremo anche un graduale abbassamento delle temperature per l’arrivo di correnti fresche, che faranno scendere la quota neve.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nel corso del fine settimana l’aria artica presente sull’Europa si riverserà in parte sul Mediterraneo. La giornata di Domenica dovrebbe vedere un calo delle temperature e una rapida fase instabile da Nord verso Sud. Possibilità anche di neve fino a quote collinari o localmente anche più in basso. Avremo poi un avvio di settimana piuttosto freddo dunque anche se le condizioni meteo tenderanno a migliorare.

Intanto per oggi, venerdì 9 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino tempo instabile o perturbato con piogge e temporali diffusi e neve sulle Alpi fino a quote basse. Al pomeriggio nessuna variazione con precipitazioni diffuse e più intense al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile sulle regioni di Nord-Est, neve in calo fino in collina anche su Appennino settentrionale. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino molte nuvole con piogge e temporali diffusi su tutti i settori, più asciutto sulle coste adriatiche. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo con piogge e temporali soprattutto sui settori tirrenici. In serata nessuna variazione con precipitazioni diffuse e più intense su Toscana, Umbria e Lazio. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali o sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino locali piogge sulla Sardegna, asciutto ma con molte nuvole altrove. Al pomeriggio precipitazioni su Campania, Molise e Sardegna, variabilità asciutta altrove. In serata maltempo sulla Sardegna, piogge anche su Campania e Puglia, asciutto ma con molte nuvole altrove. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Temperature minime e massime in calo al Nord, in rialzo al Centro e al Sud.

