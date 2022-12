Colangite biliare primitiva: acido obeticolico riduce trapianti

I pazienti che hanno ricevuto acido obeticolico per colangite biliare primitiva (PBC) hanno sperimentato una maggiore sopravvivenza libera da trapianto

Secondo una ricerca pubblicata su Gastroenterology che ha coinvolto anche ricercatori italiani, i pazienti che hanno ricevuto acido obeticolico per colangite biliare primitiva (PBC) hanno sperimentato una maggiore sopravvivenza libera da trapianto rispetto ai pazienti controllo presi da registri e studi esterni.

“Questo importante studio è il primo a dimostrare che l’inizio del trattamento con acido obeticolico (OCA) in pazienti appropriati con colangite biliare primitiva (PBC) sembra avere un impatto significativo sui risultati clinici”, evidenzia Gideon Hirschfield, Cattedra di malattie autoimmuni del fegato presso l’Università di Toronto.

Sebbene la terapia di prima linea con acido ursodesossicolico abbia dimostrato di migliorare la sopravvivenza libera da trapianto nella PBC, quasi il 40% dei pazienti trattati con acido ursodesossicolico sperimenta una risposta inadeguata, con un aumentato rischio di complicanze epatiche e scarsi risultati.

L’acido obeticolico aveva ricevuto l’approvazione accelerata della FDA per i responder inadeguati nel 2016, con la piena approvazione subordinata alla determinazione del beneficio per gli esiti clinici, inclusi lo scompenso epatico, il trapianto di fegato e la mortalità.

Lo studio randomizzato in doppio cieco controllato con placebo POISE ha dimostrato che l’acido obeticolico (OCA) riduce i biomarcatori associati a esiti clinici avversi (ALP, bilirubina, AST, ALT) nei pazienti con colangite biliare primitiva (PBC).

L’obiettivo di questo nuovo studio era di valutare il tempo alla prima occorrenza del trapianto di fegato o la morte nei pazienti trattati con OCA nello studio POISE e l’estensione in aperto rispetto a controlli esterni comparabili non trattati con OCA.

Utilizzando i dati dello studio POISE, Hirschfield e colleghi hanno confrontato i risultati dei pazienti trattati con OCA dai periodi di estensione in doppio cieco e in aperto (n=209) con quelli generati da “controlli del mondo reale” non trattati con OCA dal registro Global PBC (n=1.381) e dal registro PBC del Regno Unito (n=2.135).

Le caratteristiche di base riflettevano un’epidemiologia prevalentemente femminile della PBC con la maggior parte delle diagnosi tra i 50 ei 60 anni di età e che ricevevano una terapia con acido ursodesossicolico tra 900 mg/die e 1.000 mg/die per 3,5-4 anni. L’esito primario era il tempo alla prima occorrenza di trapianto di fegato o morte.

In 6 anni di follow-up, i ricercatori hanno osservato il trapianto di fegato o la morte tra il 2,4% dei pazienti della coorte POISE, il 10% dei pazienti della coorte Global PBC e il 13,2% dei pazienti della coorte PBC del Regno Unito.

Il punteggio di propensione pre-specificato ha prodotto rapporti di rischio di 0,29 (IC al 95%, 0,1-0,83) per POISE rispetto a Global PBC e 0,3 (IC al 95%, 0,12-0,75) per POISE rispetto a PBC del Regno Unito; i ricercatori hanno notato che questi risultati indicavano che i pazienti trattati con OCA in un contesto di sperimentazione avevano una “sopravvivenza senza trapianto significativamente maggiore rispetto ai pazienti in entrambi i gruppi di controllo esterno”.

Ulteriori analisi hanno rivelato 16 occorrenze tra decessi, trapianto di fegato o scompenso epatico tra 209 pazienti nella coorte POISE contro 212 incidenze tra 1.381 pazienti nella coorte Global PBC (HR=0,42; IC 95%, 0,21-0,85).

In conclusione, i pazienti trattati con acido obeticolico in un contesto di studio hanno avuto una sopravvivenza libera da trapianto significativamente maggiore rispetto ai pazienti di controllo esterno comparabili.

Fiorella Murillo Perez et al., Greater Transplant-Free Survival in Patients Receiving Obeticholic Acid for Primary Biliary Cholangitis in a Clinical Trial Setting Compared to Real-World External Q12 Controls Q13 C. Gastroenterology 2022 Sep 13;S0016-5085(22)01060-5. doi: 10.1053/j.gastro.2022.08.054. leggi