Ogni stanza della casa merita la giusta decorazione

Decorare la propria casa, renderla unica e fare felici le persone che la vivono anche grazie ad un quadro che sappia esaltare la giornata, rendere meno triste una determinata situazione o che sappia anche solo tenere compagnia è fondamentale.

A disposizione dei milioni di proprietari di casa di tutta Italia ci sono stampe di ogni tipo che possono essere l’ideale per dare un tocco di originalità ad una stanza che altrimenti potrebbe sembrare vuota o priva di una sua anima.

La camera da letto

Entrare in camera da letto e prepararsi al riposo in modo del tutto rilassante è fondamentale. Per farlo ci sono ovviamente vari modi. La cosa più importante è riuscire a sistemare i mobili nel migliore dei modi. Altrettanto importante è, però, sistemare la giusta decorazione sopra il letto o addirittura sul soffitto.

Per questa stanza è sempre più richiesto un cielo stellato o una sequenza che mostri i pianeti del sistema solare. Sognare tra le stelle è il modo migliore di rilassarsi e dormire bene.

Il soggiorno

Per quanto riguarda il soggiorno, sempre più persone puntano ad una stampa di tipo artistica. Poter sfoggiare il quadro del vostro pittore preferito è molto importante a livello sociale, soprattutto se siete quel tipo di persone che ama organizzare eventi in casa vostra.

Non c’è necessariamente bisogno di un quadro classico. Anche una stampa futurista o avanguardista potrebbe fare al caso vostro. Linee geometriche che si sposano con la sistemazione dei vostri mobili, in modo da far sembrare la stanza più profonda e accogliente sono un’ottima soluzione.

La cameretta dei bimbi

All’interno della cameretta dei vostri bambini vi potrete senz’altro sbizzarrire nei modi più inconsueti. Sicuramente avranno le idee chiare, nel caso in cui non siano così piccoli. Vorranno qualche supereroe o personaggio dei cartoni animati a tenere loro la dovuta compagnia.

Nel caso in cui siano decisamente più piccoli, sarete voi a scegliere per loro. I colori che dovranno avere le decorazioni della stanza dovranno essere brillanti e vivi, in modo da stimolare la loro fantasia . Cercate di alternare decorazioni più sobrie nella parte accanto al letto, mentre per la zona della stanza in cui svolgeranno le loro attività, potrete osare un po’ di più con combinazioni di colori anche piuttosto azzardate.

La cucina

In cucina avrete sicuramente modo di trovare qualche piacevole quadro che raffiguri il cibo del vostro Paese. Una bottiglia di olio extravergine vicino a dei pomodori rossi e fiammanti sono di certo un’ottima soluzione.

Anche dei quadri di colore marrone e bianco che richiamano un cappuccino potrebbero essere proprio quello che vorrete vedere quando fate colazione.

E il bagno?

Di solito il bagno è la stanza che si tende ad arredare di meno, bensì potrebbero esserci delle soluzioni più che valide. Pensate ad una decorazione che richiami i colori del mare e della spiaggia e siamo certi che il vostro bagno rilassante del fine settimana potrebbe assumere tutto un altro significato. Non sottovalutate l’importanza di questa stanza della casa!