Festival di Sanremo 2023: sui social è già pioggia di meme

Sanremo 2023: tra meme e ironia, la lista dei cantanti scatena i social. Il re su twitter è Amadeus, con il video in cui balla e canta per ‘Viva Rai2!’ di Fiorello

Mancano ancora due mesi al Festival di Sanremo, ma l’entusiasmo è già esploso in rete, dopo l’ufficializzazione della lista dei cantanti che calcheranno il palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023. A catturare l’attenzione degli utenti due reunion inaspettate quelle della coppia Paola & Chiara e degli Articolo 31, ovvero J-Ax e Dj Jad. Ma non solo, nella lista figura anche un altro cantante idolo di migliaia di fan negli Anni 90: Gianluca Grignani. E l’ironia non si fa attendere: “Negli anni Novanta a Sanremo mettevano Toto Cotugno, Iva Zanicchi, Peppino di Capri per fare contenti i vecchi. Quest’anno mettono Grignani, Articolo 31, Paola e Chiara per lo stesso motivo. Solo che i vecchi siamo noi”, scrive un utente. “Paola & Chiara, Grignani, Articolo 31, Giorgia, Anna Oxa non posso chiedere altro a questo 1997”, cinguetta un secondo.

Non mancano i commenti su ‘I Cugini di Campagna’. In tanti si dicono certi che lo storico gruppo di ‘Anima mia’ si esibirà con il brano ‘Zitti e buoni‘ nella serata delle cover (dopo la polemica scoppiata qualche tempo fa sugli abiti dei Maneskin). Dalla band dai pantaloni a zampa ci si aspetta tanto anche dal punto di vista delle risate e del fantasanremo, il gioco virtuale che ha spopolato tra i fan della kermesse nella scorsa edizione. Insieme a ‘I Cugini di Campagna’ il web punta molto su Gianluca Grignani e Tananai, protagonista della scorsa edizione della kermesse nella quale si è piazzato all’ultimo posto.

AMADEUS, IL RE DEI MEME

Il re del Festival è però il padrone di casa Amadeus. Twitter nelle scorse ore è stato letteralmente invaso da una pioggia di tweet e meme: al centro la durata infinita delle puntate di Sanremo 2023(sono 28 i cantanti in gara quest’anno). A spopolare anche il video di Amadeus per la prima puntata di Viva Rai2! nel quale canta e balla per Fiorello durante la prima puntata dello show, in onda a partire da oggi su Rai 2.