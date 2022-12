Urban Award 2022: trionfa la città di Bergamo

Bergamo si aggiudica la sesta edizione dell’Urban Award 2022, premio per la mobilità sostenibile, con l’ampio progetto “Bergamoinbicicletta”

Un’innovativa velostazione, la riapertura della storica Ciclofficina, quasi 3.000 posti bicicletta, un nuovo servizio di bike sharing con 390 biciclette, Bike box per parcheggiare in sicurezza. Sono solo alcune delle iniziative che hanno consentito a Bergamo di aggiudicarsi l’Urban Award 2022, con l’ampio progetto Bergamoinbicicletta. Il premio per la mobilità sostenibile è stato consegnato nei giorni scorsi a Bergamo, in occasione della 39^ Assemblea Nazionale Anci. La giuria ha assegnato il secondo premio a Cuneo e il terzo a Caltanissetta.

Una Menzione speciale per l’innovazione è stata consegnata a Trento, Menzione speciale Intesa Sanpaolo a Peccioli (Pi), Menzione speciale Jobmetoo by Seltis Hub a Rimini.

Il Comune vincitore riceverà un parco bici, offerto dalle aziende associate a Confindustria ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori in particolare da Bosch eBike Systems, Bergamont e Selle SMP.

Ideato da Ludovica Casellati, direttore di Viagginbici.com e Luxurybikehotels e organizzato con Anci, Urban Award, giunto alla 6^ edizione, ha l’obiettivo di premiare i Comuni virtuosi e incentivare le amministrazioni a investire nel futuro, sostenendo i progetti legati alla bicicletta e alla mobilità sostenibile.

A sostenere da più edizioni questo progetto prestigiosi partner come Openjobmetis Spa e Intesa Sanpaolo.

La proclamazione e il premio

I progetti vincitori del premio sono stati selezionati da una giuria prestigiosa, che ha valutato le progettualità più interessanti e innovative riguardanti la mobilità sostenibile dei Comuni italiani. Presieduta da Ludovica Casellati, direttore di Viagginbici.com e Luxurybikehotels e ideatrice del Premio si compone di opinion leader, associazioni, istituzioni, giornalisti del settore turistico e della bicicletta: Marino Bartoletti, direttore editoriale Bike Channel; Vittorio Brumotti, campione internazionale e inviato di Striscia la Notizia; Massimo Cirri, autore Caterpillar Radio 2; Federica Cudini, Marketing Manager Italia Bosch eBike Systems; Antonella Galdi, vice segretario generale Anci; Maria Rita Grieco, caporedattore Tg2; Stefano Laporta presidente Ispra; Paolo Liguori, direttore editoriale Riformista TV e Tgcom24; Silvia Livoni, Osservatorio Bikeconomy; Piero Nigrelli, direttore settore ciclo di Ancma; Rosario Rasizza, AD Openjobmetis; Monica Sala, giornalista conduttrice Radio Monte Carlo, Pierangelo Soldavini, giornalista Il Sole 24 Ore.

Bergamo è la città vincitrice dell’Urban Award 2022

Unanime il giudizio della giuria di Urban Award nel decretare vincitore del Premio per la mobilità sostenibile 2022 il Comune di Bergamo. Un riconoscimento all’imponente impegno dell’amministrazione nel promuovere la mobilità dolce con iniziative notevoli, che stanno cambiando il volto della città. Dalla Velostazione inaugurata a marzo 2022, vicino alla stazione ferroviaria e che presto sarà affiancata dalla riapertura della storica Ciclofficina, che oltre a offrire importanti servizi sarà un infopoint sulla ciclabilità cittadina, ai Bike box, ricoveri monoposto dislocati in diversi punti della città per consentire uno spazio sosta sicuro per le biciclette private. 95 nuove rastrelliere, che portano a 2.805 l’offerta complessiva di posti bicicletta, a cui si unisce un nuovo servizio di bike sharing, concepito come un’estensione del trasporto pubblico con la messa in servizio di 390 bicicletta a trazione muscolare e pedalata assistita. Tutte le informazioni sulla ciclabilità cittadina sono raccolte nella piattaforma www.bergamoinbicicletta.it, punto di accesso unico per far conoscere a cittadini e turisti i servizi disponibili e promuovere l’educazione all’utilizzo della bicicletta.

Bergamo, in quanto vincitore della 6^ edizione di Urban Award, riceverà in premio un parco bici messo a disposizione dalle aziende associate a Confindustria ANCMA, Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori in particolare da Bosch eBike Systems, Bergamont e Selle SMP.

“Quella di ANCMA – ha detto Piero Nigrelli, direttore settore ciclo di Confindustria ANCMA – è ormai una partecipazione consolidata e convinta: anche l’industria del ciclo vuole fare la propria parte in modo concreto, contribuendo alla promozione dell’utilizzo della bici e valorizzando le buone pratiche delle amministrazioni locali, affinché siano di ispirazione anche per altri Comuni in Italia. Il plauso alla città di Bergamo e agli altri municipi mi sento pertanto di estenderlo anche alle importanti aziende associate, che hanno reso disponibile gratuitamente questo parco bici”.

Tra le aziende associate, che sostengono con convinzione gli obiettivi di Urban Award c’è Bosch eBike Systems Italia.

“Siamo orgogliosi di continuare a far parte di questo gruppo di lavoro e di associare il nostro brand a questo importantissimo premio – ha detto Federica Cudini, Country Marketing Manager Bosch eBike Systems Italia -. Urban Award è stato, negli anni, la dimostrazione di quanti passi avanti si siano fatti sul tema della mobilità nelle nostre città. In passato si discuteva di come le necessità delle persone in bicicletta fossero poco rilevanti nella progettazione degli spazi pubblici e di come spesso quei pochi progetti attivati, diventassero un problema per le persone a piedi e per gli automobilisti. Oggi invece, nei Comuni con cui ci interfacciamo, sindaci, assessori e dirigenti manifestano una grande voglia di cambiamento e propongono progetti sfidanti e di alto livello, come quelli che ci sono stati presentati per questa edizione, dimostrando una evidente preparazione tecnica sul tema”