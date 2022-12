Moda: da Malo ecco il maglione genderless in alpaca, seta e lana

Moda: arriva sul mercato il maglione genderless in alpaca, seta e lana firmato Malo. Un capo per lui e per lei, prezioso, caldo e avvolgente

Il maglione genderless firmato da Malo, brand iconico del Made in Italy, perfetto sia per lui che per lei, è caldo, avvolgente e soprattutto prezioso. Si tratta infatti di un maglione girocollo, in alpaca, seta e lana. Il filato di alpaca è estremamente pregiato e raro. È leggero e allo stesso tempo caldo, morbido, lucente e naturalmente ipoallergenico.

In una bellissima tonalità bianco latte, con maniche raglan e trecce che corrono per tutta la lunghezza restituendo un raffinato gioco di tridimensionalità, questo capo elegante e dallo stile senza tempo è estremante versatile, trasversale e facilmente abbinabile. Si adatta a ogni tipo di silhouette e può essere indossato da lui come pullover e da lei come mini-dress o maxi-maglia. Un capo adatto a diverse tipologie di figure per prediligere il benessere e il comfort.

Presenta volumi comodi e scivolati ed è caratterizzato da uno stile disinvolto e da un’identità raffinata e intramontabile, restituendo un’allure naturale, tema centrale della collezione invernale di Malo, “Authentic Charme”. Una collezione in cui la maglieria e il sapiente lavoro manuale che essa necessita occupano una posizione di primo piano

Un capo che sublima l’incanto dello charme naturale, facendosi portavoce di una classe senza tempo, intramontabile e mettendo al centro la preziosità dei filati e la pregiata manifattura. Lusso sofisticato ed eleganza eterna: quella di Malo non è una semplice moda, ma un modo di essere. Chi sceglie Malo, sceglie un mondo, fatto di alta qualità, autenticità e stile intramontabile.

Un maglione raffinato, pregiato e destinato a essere tramandato di generazione in generazione, come tutti i capi firmati Malo. Capi timeless, di alta qualità, realizzati con tessuti selezionati e lavorati con lo stesso amore e la stessa dedizione da ben 50 anni.