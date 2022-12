7 elettrodomestici, non troppo costosi, da mettere sotto l’Albero di Natale

Il countdown ormai è iniziato, si respira ovunque l’atmosfera del Natale e inizia la corsa ai regali.

Se come ogni anno ti trovi in difficoltà e noi sai più cosa acquistare per i tuoi cari, ecco 7 elettrodomestici in grado di rendere la loro vita migliore.

Spazzolino elettrico

Lo spazzolino elettrico rappresenta una vera svolta nell’igiene orale. E’ comodo da usare, veloce e delicato sulle gengive.

Numerosi sono i modelli. I prezzi variano a seconda delle funzioni: Tecnologia magnetica, monitoraggio 3D, diverse modalità di spazzolamento, sensori di pressione e molto altro.

Per capire quali sono le caratteristiche più apprezzate dagli utenti, leggi più recensioni e guarda i punteggi.

Friggitrice ad aria

Preparare piatti gustosi in modo sano e in poco tempo oggi è possibile con la friggitrice ad aria. L’elettrodomestico più in voga nel 2022 è un perfetto dono natalizio sia per chi ama cucinare sia per chi non è un campione tra i fornelli.

Cerca di scegliere un modello che ha un basso consumo, ma alte prestazioni. Valuta la tipologia Large o XL, se deve essere usata in una famiglia numerosa.

Se vuoi rendere il regalo ancora più speciale, acquista anche qualche utensile come lo spruzzino d’olio, il pennello o le teglie in silicone.

Asciugacapelli a ioni

I capelli lunghi in inverno possono diventare una vera seccatura, soprattutto se per passione si pratica sport e bisogna lavarli spesso.

Per ridurre i tempi di asciugatura si può optare per un phon agli ioni. Un dispositivo che utilizza una speciale tecnologia, in grado di spezzare le molecole d’acqua.

Il risultato? Messa in piega più veloce e capelli meno danneggiati.

I phon di questo tipo sono disponibili in diversi design, molto comodi quelli di piccole dimensioni da riporre nella borsa della palestra o della piscina.

Spremiagrumi

Il modo migliore per prevenire le malattie invernali è un carico di vitamine.

Ecco che lo spremiagrumi può diventare un perfetto alleato per contrastare l’influenza, che quest’anno si stima colpirà tra i 6 e i 7 milioni d’italiani.

I modelli elettrici permettono di avere spremute e succhi pronti in pochi minuti. La maggior parte è facile da smontare e i vari pezzi possono essere lavati in lavastoviglie.

Ti sembra un regalo banale? Cerca spremiagrumi dal design particolare e ricercato. Uno splendido oggetto per arredare casa e pensare alla salute dell’organismo.

Impastatrice

La pizza in casa non ha rivali. Non solo è buona, ma crea un’atmosfera di allegria e unione.

Per fare una pizza di qualità però ci vuole tempo ed energia.

L’impastatrice diventa così uno strumento davvero apprezzato da chi ha la passione per la panificazione e i dolci.

Cercate una macchina che permetta al vostro amico di coltivare il suo interesse per la cucina.

Macchina da caffè americano

Un regalo non adatto a tutti, ma che può essere molto gradito da chi ama viaggiare ed è abituato a bere un caffè diverso da quello italiano.

ll caffè espresso non ha rivali, ma quanto è bello gustare una tazza di caffè americano , magari seduti sul divano sotto le coperte o contemplando la neve fuori dalla finestra.

Un’idea originale, dal costo contenuto, per chi ama concedersi dei momenti di relax.

Regolabarba

La barba è diventata negli ultimi anni sinonimo di fascino.

Sempre più uomini hanno deciso di seguire questa tendenza.

Se il tuo amico rientra tra questi, un regolabarba potrebbe essere il regalo adatto. Un modo per tenere in ordine il suo aspetto senza dover andare dal barbiere.

Questi 7 elettrodomestici possono davvero rivoluzionare le abitudini delle persone, per questo saranno molto apprezzati dai tuoi amici. Inoltre, si ricorderanno di te ogni volta che premeranno il tasto ‘ON’, un bel modo per fargli capire quanto tieni a loro.