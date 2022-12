In libreria “Verde Natale. Decorazioni d’autore” di Mario Nobile

In libreria e disponibile anche in digitale “Verde Natale. Decorazioni d’autore” di Mario Nobile con le fotografie di Loris Premoli

Edito da 24 ORE Cultura, esce in libreria “Verde Natale. Decorazioni d’autore”, del flower designer Mario Nobile con le fotografie di Loris Premoli.

In questo volume di grande formato e splendidamente illustrato, il lettore viene accompagnato passo per passo nell’ideazione e nella realizzazione di originali composizioni e decorazioni floreali, con uno sguardo rivolto in particolare al periodo del Natale. Lo stile ricercato e spontaneo di Mario Nobile diventa così una linea guida per creare preziose composizioni, reinterpretare l’atmosfera natalizia e arricchire la tavola e la casa in occasione delle festività. Il volume si compone di due parti: la prima dedicata alle tecniche utilizzate per realizzare le composizioni e le decorazioni, in particolare festoni, ghirlande e centrotavola che, fotografate step-by-step, potranno essere riprodotte anche dal lettore meno esperto; nella seconda parte vengono proposti una serie di progetti e suggerimenti per realizzare a casa un semplice segna posto, una ghirlanda, corone fiorite, centro tavola, festoni e molti altri elementi decorativi.