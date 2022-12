I Jalisse esclusi ancora da Sanremo: “Ma non ci arrendiamo”

I Jalisse, duo composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian vincitrici del Festival nel 1997, esclusi anche da Sanremo 2023: “Sono 26 no, ma non ci fermiamo”

Sanremo è stato il punto più alto della loro carriera, ma da allora è diventata una vera e propria maledizione. Nel giorno in cui Amadeus annuncia l’elenco dei partecipanti alla 73esima edizione del Festival, i Jalisse fanno sapere che anche quest’anno avevano proposto una canzone al direttore artistico, e anche stavolta è stata bocciata. E la partecipazione nel 1997, anno in cui vinsero la kermesse musicale con ‘Fiumi di parole‘, rischia di rimanere l’ultima.

UNA STORIA DI ‘NO’ DA SANREMO

Non si tratta del primo ‘no’ che il duo composto dai coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian riceve: anzi, con quello appena ufficializzato, sono 26 le volte in cui i Jalisse si sono visti sbattere in faccia le porte del Teatro Ariston. Lo fanno sapere gli stessi Jalisse con un post su Instagram: “26 no, ma non ci fermiamo. In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival!”.

I Jalisse l’hanno presa con filosofia, o forse ci hanno fatto il callo. E approfittano dell’onda lunga di chi sui social spera ancora che prima o poi riusciranno a calcare nuovamente il palco di Sanremo per pubblicizzare il singolo natalizio ‘Noi l’unica salvezza’. Promettendo alla fine del post: “A presto con altre novità!”. Magari sono già al lavoro per scrivere la canzone da proporre per Sanremo 2024.