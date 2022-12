Dai rifiuti alla sanità: su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”

La sanità territoriale, i rifiuti italiani in Tunisia e il caos nei pronto soccorso di Torino al centro delle inchieste di “Report” su Rai 3

Sono tre le inchieste di “Report”, in onda lunedì 5 dicembre alle 21.25 su Rai 3 e condotto da Sigfrido Ranucci. “Sanità territoriale” è il titolo di quella firmata da Claudia Di Pasquale, con la collaborazione di Cecilia Bacci ed Eleonora Zocca. Negli ultimi anni abbiamo assistito a tagli ingenti del sistema sanitario, è crollato il numero dei posti letto, sono stati chiusi i pronto soccorso, sono stati smantellati interi reparti. Ora però a risollevare le sorti della sanità arriveranno i soldi del Pnrr. Circa due miliardi saranno investiti per realizzare 1350 case di comunità, mentre 1 miliardo servirà per aprire 400 ospedali di comunità. Che cosa sono esattamente? E quali servizi dovrebbero offrire? Nelle case di comunità un ruolo centrale dovrebbero averlo i medici di base, che però sono in grave sofferenza numerica, così come c’è una carenza ormai cronica di personale medico ospedaliero. E quindi chi andrà a lavorare dentro le strutture finanziate coi soldi del Pnrr? Altra inchiesta è “Il reso tunisino” di Bernardo Iovene, con la collaborazione di Greta Orsi e Lidia Galeazzo. Nel 2021 Report aveva documentato la spedizione dal porto di Salerno di 282 container di rifiuti in Tunisia. Furono sequestrati nel porto di Sousse perché illegali per il governo tunisino e finirono in carcere il ministro dell’Ambiente e vari funzionari della dogana e dell’Agenzia nazionale dei rifiuti tunisina. La Tunisia ha fatto pressioni perché i rifiuti tornassero in Italia, ci sono state anche proteste da parte degli ambientalisti sotto la nostra ambasciata a Tunisi. Bernardo Iovene ha ricostruito la vicenda con gli aggiornamenti, a partire dal viaggio del nostro ministro degli esteri il 28 dicembre del 2021 in Tunisia, fino al rientro dei rifiuti l’11 febbraio di quest’anno. Trasportati in centri di raccolta nella piana del Sele, in provincia di Salerno, nei comuni di Serre, Persano Altavilla e Battipaglia, la loro presenza ha suscitato le proteste dei cittadini dell’area. Restano decine di milioni di euro da pagare, dopo che la nostra magistratura avrà stabilito le responsabilità. Ma la storia non è finita: in Tunisia ci sono ancora 69 container da riportare in Italia, sui quali la Tunisia ci fa sapere che non transige. La terza inchiesta è di Chiara De Luca, con la collaborazione di Giulia Sabella e ha per titolo “Caos pronto soccorso”. A Torino i pronto soccorso sono nel caos. Mancano posti letto e i pazienti restano in attesa nei corridoi per giorni, privati della necessaria assistenza. In Piemonte dal 2010 a oggi si stima siano stati tagliati circa 2000 posti letto.

