The Ghibertins online con il nuovo “Round Trip”

“Round Trip” è il nuovo singolo della band The Ghibertins, estratto dal concept album “The Life & Death of John Doe”

La canzone si colloca tra i dieci e i vent’anni di età del protagonista del brano e rappresenta la sua rabbia adolescenziale. Di fatto è il preludio alla caduta di questo personaggio, che raggiungerà il proprio culmine con la traccia “20149 – Milano”.

Un brano schietto, dall’arrangiamento minimale, che punta ad arrivare subito alla testa dell’ascoltatore. Da un punto di vista sonoro, questo pezzo rappresenta un ritorno alle origini dei The Ghibertins, con il sapore folk rock che ne ha contraddistinto gli esordi e si colloca come ennesima sfaccettatura artistica dell’eclettico concept da cui è estratto.

I The Ghibertins sono una band indie rock milanese che spazia dal folk rock all’elettronica, dall’alternative al cantautorato americano.

Nel 2015 registrano presso il T-Rex studio di Milano il loro primo EP “Square The Circle”. Nel 2016 la rivista Newyorkese “Relix” include “Facing a Loaded Gun” nella playlist degli artisti da tenere sott’occhio, mentre la band accede alla finale del Tour Music Fest al Piper di Roma, aggiudicandosi il premio Velvet Mag Awards. Nel 2017 la band inizia una collaborazione con l’estroverso e poliedrico chitarrista Alberto Turra.

Il primo album “The Less I Know The Better” riceve subito un fortissimo supporto internazionale da realtà come BBC Radio, Clash Magazine, Konbini, Music Week, Noctis Mag, For Folk’s Sake e Pure Volume.

Nel corso del 2018, oltre ad Alessio Hofmann (voce e chitarra acustica) e Lorenzo Rivabella (chitarra elettrica), entrano a far parte della band in pianta stabile il tastierista Lorenzo Di Blasi (Diodato, Giovanni Truppi), Marco “Marva” Vaghi alla batteria e Luca Losio al basso. Inizia un anno di assestamento, ricco di live in supporto a band internazionali (The X-CERTS, Fatherson).

Nel 2020, forti di una formazione ormai rodata entrano al BLAP Studio di Milano con il sound engineer & producer Ivan Antonio Rossi (Gabbani, Vibrazioni, FASK) per registrare l’ambizioso concept album “The Life & Death of John Doe”, che vede la luce a inizio 2022 e da cui sono estratti i singoli “20149 – Milano” seguito da “In Your Arms“, “My First Day On Earth“, “Ropes & Kites“, la opening track “Intro” e “Round Trip”.