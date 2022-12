Maria Angelidou-Smith è la nuova CPTO di Personio

Personio nomina Maria Angelidou-Smith nuovo Chief Product and Technology Officer. La scale-up tedesca rafforza il proprio team con la manager proveniente da Meta

Personio, azienda leader in Europa nel software HR per le piccole e medie imprese, ha annunciato oggi la nomina di Maria Angelidou-Smith a Chief Product and Technology Officer (CPTO), un nuovo ruolo che riunisce sotto la propria leadership tutte le funzioni di prodotto, design e tecnologia.

Hanno Renner, co-fondatore e CEO di Personio, ha dichiarato: “In Personio ci impegniamo a supportare i nostri clienti nella creazione di operazioni più efficienti ed efficaci per la gestione delle operazioni relative al personale, il che è particolarmente importante nell’attuale difficile congiuntura economica. Per aumentare l’impatto positivo che la nostra piattaforma può avere sui nostri clienti attraverso la tecnologia, siamo lieti di accogliere Maria come Chief Product & Technology Officer in Personio. Maria vanta una comprovata esperienza nella guida e nello sviluppo di team strutturati in ambiti ad alta crescita e nella realizzazione di prodotti apprezzati a livello internazionale. Sono entusiasta di dare il benvenuto a Maria nel nostro gruppo in un momento in cui ci stiamo concentrando nell’offrire ai nostri clienti sempre maggiore valore, aiutandoli a ottenere il miglior risultato utilizzando meno risorse.”

Angelidou-Smith entra a far parte di Personio provenendo da Meta, dove ha rivestito il ruolo di VP of Product e di General Manager of Communities, guidando e sviluppando diversi marketplace globali come Facebook Groups, Events, Dating e alcuni servizi fondamentali come Search e Profile. Durante il periodo trascorso in Meta, Angelidou-Smith ha anche ricoperto l’incarico di VP of Product e di Head of Facebook Monetization, lanciando e facendo crescere prodotti di monetizzazione inediti e di grande successo, diventando quindi responsabile di fatturati nell’ordine dei miliardi di dollari.

Maria Angelidou-Smith, neo CPTO di Personio, ha affermato: “Personio è leader di una missione stimolante e ambiziosa: costruire il People Operating System. Questo sistema unico per l’amministrazione dei dipendenti in ambito HR consente alle piccole e medie imprese di essere strategiche nella gestione delle persone, la risorsa più importante e il fattore di successo di qualsiasi organizzazione. Sono entusiasta di unirmi al team di Hanno per accompagnare Personio nel prossimo stadio di ulteriore crescita che sarà sempre più rapida e su larga scala. Se penso a come spesso oggi le organizzazioni gestiscono e sviluppano i talenti e a quanto i giusti sistemi e strumenti contribuiscano a ottenere risultati di business, non vedo l’ora di iniziare ad applicare l’innovazione per avere un significativo impatto in questa importante area.“