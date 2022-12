La quindicina del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2022

L’Associazione Italiana del Libro presenta la quindicina della decima edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2022

Siamo arrivati alle battute finali del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica, la manifestazione orientata a divulgare la cultura scientifica attraverso un concorso rivolto alle migliori produzioni editoriali sull’argomento che ogni anno vede la candidatura di centinaia di autori, tra ricercatori, docenti, giornalisti, studiosi e autori italiani o stranieri. Come di consueto, la cornice della manifestazione sarà l’Aula Convegni del CNR di Roma, a cui si potrà accedere tramite accredito (link sul sito nell’articolo di presentazione della quindicina) oppure seguendo la cerimonia in diretta online, sul sito del Premio, sui canali social e sulla CNR Web Tv. Sarà possibile per tutti partecipare all’iniziativa, in programma mercoledì 14 dicembre dalle ore 15.00 alle 17.00, ed esprimere le proprie preferenze. La particolarità di questa finalissima vedrà votare, proprio seguendo la cerimonia, sia la giuria nazionale che il pubblico, per decretare i vincitori delle diverse aree e il vincitore assoluto del Premio.

I 15 Libri ancora in gara divisi sono divisi in 5 aree dedicate (Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e della salute, Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura, Scienze dell’uomo, storiche e letterarie, Scienze giuridiche, economiche e sociali). Nel corso della manifestazione gli autori dei primi tre libri classificati in ciascuna area scientifica del Premio si confronteranno di fronte al pubblico e alla giuria nazionale – cui è stata data la possibilità di leggere i libri in gara – per conquistare il loro voto. Gli autori avranno diritto a 2 minuti di tempo per un ultimo appello a favore del loro libro. Seguirà una votazione elettronica che decreterà dapprima i vincitori delle diverse aree e poi il vincitore assoluto del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica. Presidente della giuria è il presidente del comitato scientifico del Premio: Giorgio De Rita. La giuria nazionale coinvolge oltre 250 professori di ogni ordine e grado ed esperti delle materie scientifiche, ma anche il pubblico potrà esprimere le proprie preferenze. Il loro voto avrà un peso differente rispetto a quello della giuria nazionale, cui è stata data la possibilità di leggere le opere in gara.

Area A – Scienze matematiche, fisiche e naturali Archimede, l’arte della misura

di Marco Andreatta edito da Il Mulino, 2021

di Antonello Provenzale edito da Rizzoli, 2021

di Piero Martin edito da Laterza, 2021 Area B – Scienze della vita e della salute L’età, se esiste. Saremo tutti immortali?

di Isabella Saggio edito da Il Mulino, 2022 La mente di Pinocchio

di Gianfranco Denes edito da Il Pensiero Scientifico, 2022 Il cibo che ci salverà

di Eliana Liotta edito da La nave di Teseo, 2021 Area C – Scienze dell’Ingegneria e dell’Architettura Compagni di viaggio

di Giuseppe Anerdi e Paolo Dario edito da Codice Edizioni, 2022

di Maurizio Gazzarri edito da Edizioni di Comunità, 2021

di Stefano Boeri edito da Laterza, 2021 Area D – Scienze dell’uomo, storiche e letterarie Creativi si nasce o si diventa?

di Piero Bianucci edito da Edizioni Dedalo, 2022 Federico II e la crociata della pace

di Fulvio Delle Donne edito da Carocci Editore, 2022 I geni invisibili della democrazia

di Vincenzo Di Nuoscio edito da Mondadori Università, 2022 Area E – Scienze giuridiche, economiche e sociali Andare per Caffè storici

di Massimo Cerulo edito da Il Mulino, 2021

di Germana Leoni edito da Nexus Edizioni, 2021

di Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte edito Laterza, 2021