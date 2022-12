Taekwondo: ottimi risultati per il Team Mulè

Taekwondo: l’associazione sportiva dilettantistica Team Mulè è promotrice da sempre attraverso la cultura dello sport come stile di vita tra i giovani

L’intento è di migliorarne le capacità di socializzazione dei più fragili, sempre più a rischio da dipendenze digitali e isolamento. Dopo la trasferta in Spagna, ad inizio mese, ritorna in gara. Domenica 27 novembre, hanno partecipato all’Italian Open Championship of Taekwondo ITF, presso il palazzetto Parri di Muggiò (MB). In gara oltre 200 atleti tra bambini, ragazzi e adulti provenienti dalla Moldova, Corea, Croazia, Spagna, Cina, Slovenia, Olanda e varie regioni italiane.

La squadra vinovese si è distinta conquistando 14 medaglie, un grande risultato pensando che la maggior parte degli atleti erano alla loro prima competizione. Dopo i saluti del sindaco, vicesindaco e assessore allo Sport, la manifestazione ha preso corpo con gare di forme e combattimento. Per tutti gli atleti di ogni fascia di età e colore di cintura.

Dietro alle loro performance ci sono: tanta passione e determinazione, un mix che li ha portati sul podio con determinazione.

Nel dettaglio i premi:

Maja Vacca medaglia di bronzo (Pattern girl 9-10 years 10-9 grade);

Linda Ignelzi medaglia di bronzo (Sparring girls 9-10 30kg years 30kg 10-5 grade);

Filippo Oliva medaglia di bronzo (Pattern men 18-39 years 4-3 grade);

Longo Matteo medaglia di argento (Sparring juniors male 14-17 years 63kg 4 grade – III Degree);

Cristian Niculescu medaglia d’oro (Sparring boy 9-10 30kg years 10-5 grade) e medaglia di bronzo (Pattern boy 9-10 years 10-9 grade);

Mario D’Elia medaglia di argento (Sparring boy 9-10 40kg years 10-5 grade) e medaglia di bronzo (Pattern boy 11-13 years 10-9 grade);

Diego Malivindi medaglia di bronzo (Sparring boy 9-10 40kg years 10-5 grade);

Gongmin Fontana medaglia di bronzo (Pattern juniors male 14-17 years 8-7 grade) e medaglia di argento (Sparring juniors boy 14-17 years 57kg 10-5 grade);

Alberto Rinaldi medaglia di argento (Sparring juniors boy 14-17 years 63kg 10-5 grade) e medaglia di bronzo (Pattern juniors male 14-17 years 10-9 grade);

Giuseppe Antoniello medaglia di argento (Sparring juniors male 14-17 years 69kg 10-5 grade).

E’ lo spirito di sacrificio e di squadra che contraddistingue sportiva dilettantistica Team Mulè “la mia scuola” racconta Alfredo Mulè, “ Ci ha permesso di diventare un punto di riferimento per il nostro territorio. Siamo, infatti, ancora solo all’inizio di un’avventura che sicuramente riuscirà a portare orgoglio a tutta la nostra comunità. Sinceramente siamo onorati di poter essere parte di questo cambiamento, almeno sportivamente parlando, per citare lo slogan della Libertas, lo sport per tutti, lo sport di tutti. Con soddisfazione di tutti gli atleti, genitori accorsi per sostenere i propri figli, dei Maestri Alfredo, Gaia e Lorenzo per le prestazioni. La grinta e la voglia di combattere di tutti i loro atleti, consapevoli del duro lavoro svolto nel quotidiano in palestra per ottenere questi lusinghieri risultati, che hanno saputo conquistare. Chiusa questa ennesima esperienza, si punta direttamente al prossimo obiettivo, la seconda sessione di esami per il passaggio di cintura”.

Certo lo sport di tutti ma soprattutto grazie a chi riesce regalare motivazioni e diventare nello sport leader Team.