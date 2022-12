MOD7 è il nuovo e rivoluzionario casco integrato di Oakley

MOD7 è l’ultimo casco da sci firmato Oakley, dotato di una tecnologia di integrazione della visiera innovativa, prima nel suo genere

Arriva MOD7, l’ultimo casco da sci firmato Oakley®. Dotato di una tecnologia di integrazione della visiera innovativa, prima nel suo genere, il casco MOD7 è frutto delle meticolose attività di ideazione, progettazione, sviluppo e test messe in campo negli ultimi sei anni da Oakley nel settore dei caschi da sci ad alte prestazioni. In pista o fuori pista, MOD7 offre un’esperienza tra casco e maschera perfettamente integrata, fornendo una soluzione completa per qualsiasi avventura ad alta quota.

A caratterizzare MOD7 è un’innovazione rivoluzionaria firmata Oakley: Secure-Connect. In entrambe le posizioni, sia alzata sia abbassata, Secure-Connect unisce la visiera al casco tramite apposite calamite e la fissa meccanicamente. In questo modo risulta facilissimo staccarla, quando non serve, e posizionarla sopra il casco come si farebbe con una maschera tradizionale. Grazie alla tecnologia Secure-Connect di MOD7, tutti i vantaggi delle maschere da neve Oakley, ai vertici della categoria, sono racchiusi in un design a visiera più semplice e funzionale e si uniscono alla tecnologia delle lenti Prizm™, che migliora contrasto e nitidezza per aiutare snowboarder e sciatori a distinguere i contorni e la consistenza della neve e a cogliere eventuali ostacoli.

Il pulsante di regolazione dell’aderenza, posto sul lato del casco, permette di personalizzare la calzata, funzione che contribuisce a fare di MOD7 il punto di riferimento per i caschi ad alte prestazioni della stagione. Infatti, insieme al suo design coeso, MOD7 non solo preannuncia il futuro dell’integrazione delle lenti, ma fissa anche un nuovo standard in fatto di performance dei caschi con visiera.

SECURE-CONNECT: Secure-Connect, la tecnologia proprietaria di Oakley, permette la perfetta integrazione tra maschera e casco, per un’esperienza completamente inedita. In entrambe le posizioni, sia alzata sia abbassata, Secure-Connect unisce la maschera al casco tramite apposite calamite e la fissa meccanicamente.

MASCHERA PRIZM™ INTEGRATA: la maschera integrata vanta una tecnologia Prizm a doppia lente che migliora il contrasto e aumenta la nitidezza, permettendo di distinguere ostacoli nonché profili e consistenza della neve. A questa si aggiunge una lente interna anti-appannamento.

REGOLAZIONE DELL'ADERENZA DELLA MASCHERA: integrato nella parte laterale del casco c'è un pulsante che permette di avvicinare la maschera al viso e creare così un'aderenza personalizzata all'insegna del comfort.

PULSANTE DI ESPULSIONE DELLA MASCHERA: presente su entrambi i lati della maschera integrata, il pulsante di espulsione sgancia la maschera dal casco in entrambe le posizioni, sia alzata sia abbassata.

LENS LANDING ZONE: situata nell'area frontale superiore del casco, la Lens Landing Zone permette di posizionare la maschera con la stessa precisione di un modello tradizionale, sfruttando la tecnologia Secure-Connect.

CALOTTA IBRIDA IN DURAMATTER: una tecnica di costruzione ibrida basata sull'unione di resistente DURAMATTER e classico policarbonato leggero, che crea un design ben bilanciato ed è strategicamente applicato in aree selezionate del casco.

SKULL MATRIX: un'integrazione esclusiva che unisce vestibilità e protezione, in modo che il sistema di fissaggio interno del casco avvolga la testa in tutte le direzioni, per una vestibilità sicura e al tempo stesso confortevole.

SISTEMA DI PROTEZIONE MIPS®: riduce le forze rotazionali che si verificano durante gli impatti obliqui.

Polartec® Power Grid™: traspirante, antisudore, rimovibile e lavabile, la fodera interna 3D si allinea perfettamente ai contorni della testa di chi indossa il casco.

SISTEMA DI VESTIBILITÀ BOA® 360: il design completamente regolabile assicura la vestibilità perfetta.

CHIUSURA FIDLOCK® CON FIBBIA MAGNETICA: la chiusura magnetica consente di allacciare il casco anche indossando i guanti.

MOD7 sarà disponibile in punti vendita e rivenditori Oakley selezionati, oltre che su Oakley.com.