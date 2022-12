Disponibile in libreria “Bosch e l’altro Rinascimento” a cura Bernard Aikema e Fernando Checa Cremades, edito da 24 ORE Cultura

E’ in libreria, edito da 24 ORE Cultura, “Bosch e l’altro Rinascimento”, in occasione della grande mostra omonima inaugurata a Palazzo Reale Milano lo scorso 9 novembre.

Jheronimus Bosch, conosciuto per le sue opere che rimandano a un immaginario onirico e fantastico, si è affermato come pittore non nei Paesi Bassi, suo paese di origine, ma nell’Europa meridionale del XVI secolo, periodo in cui dominavano temi e stili tipici del classicismo rinascimentale, molto lontani da quelli del pittore fiammingo. “Jheronimus Bosch e l’altro Rinascimento” racconta perciò una storia inaspettata, rimasta per secoli in ombra rispetto al classicismo di Raffaello, Tiziano e Parmigianino, ma che in realtà ha avuto un forte impatto artistico e culturale in varie parti d’Europa.

Il volume fa parte della collana Grandi Libri d’Arte di 24 ORE Cultura e al suo interno racchiude numerose illustrazioni e importanti contributi storici e scientifici attraverso i quali il lettore è invitato a scoprire un lato insolito e affascinante del Rinascimento.

In occasione dell’uscita di “Bosch e l’altro Rinascimento” 24 ORE Cultura presenta al pubblico il suo nuovo logo: un segno con una parentesi graffa che rimanda alle pagine aperte di un libro e la sua evoluzione nel logo 24 ORE Cultura Kids, pensato per connotare in maniera ancora più evidente la ricca proposta rivolta ai più giovani. Con questa nuova immagine 24 ORE Cultura vuole parlare a un pubblico sempre più ampio, conservando un’identità forte e autonoma, nel segno del mondo dell’arte e del design.

