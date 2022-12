“San Lorenzo” è la nuova canzone di Crisama

In rotazione radiofonica “SAN LORENZO”, il nuovo singolo di Crisama già disponibile online sulle piattaforme digitali

“San Lorenzo” è un brano che racconta una storia di tira e molla di una coppia, un ragazzo e una ragazza che nonostante tutti i problemi che possono esserci riescono a superarli. San Lorenzo viene presa come notte simbolica per far intendere che tra loro c’è un legame più forte di tutti i problemi che possono esserci in una relazione.

Dichiara l’artista a proposito del suo nuovo brano: “San Lorenzo parla della notte del 10 agosto quando il cielo è illuminato dalla caduta delle stelle cadenti, ognuno di noi ha vissuto la propria notte di San Lorenzo con una persona speciale e questa è la mia notte”.

Biografia

CRISAMA pseudonimo di Pierpaolo De Tommasi è un giovane artista nato a Roma il 08/10/1999, cresciuto a Zagarolo in provincia di Roma, ha intrapreso il suo percorso artistico all’età di 16 anni scrivendo alcuni pensieri, frasi e attimi della sua vita, da circa un anno ad oggi sta lavorando per un progetto musicale più grande, ha deciso di alzare la voce e di non lasciare più solamente frasi scritte su un foglio fine a se stesse.