Previsioni meteo 2 dicembre 2022: l’inverno alza subito la voce

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 2 dicembre 2022: al via un fine settimana invernale con freddo e quota neve in rapida discesa

Condizioni meteo tipicamente invernali sull’Italia in questi primi giorni del mese di Dicembre che si è aperto con cieli coperti e precipitazioni sparse, a carattere nevoso sui rilievi. La giornata di oggi non farà eccezione e sarà il preludio a un fine settimana tipo della stagione appena iniziata. Avremo infatti neve a quote via via sempre più basse su tutto l’arco alpino e lungo l’Appennino. Piogge sono invece attese sulle coste tirreniche.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS nei prossimi giorni dovremo ancora fare i conti con il maltempo: questo grazie ad un contributo d’aria artica in quota che potrebbe alimentare un centro di bassa pressione in lenta risalita dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia. Il primo weekend del mese di Dicembre sembrerebbe dunque segnato dal ritorno delle precipitazioni, anche intense sull’Italia.

Intanto per oggi, venerdì 2 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole su tutti i settori ma con deboli precipitazioni solo sulle Alpi, nevose oltre i 700 metri. Al pomeriggio tempo per lo più stabile salvo locali nevicate sulle Alpi oltre gli 800-900 metri. In serata ancora deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali, fenomeni in arrivo anche sull’Emilia Romagna con neve oltre i 1200 metri. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro al mattino tempo asciutto su tutti i settori ma con molte nuvole. Al pomeriggio deboli piogge in arrivo sulle coste tirreniche, asciutto con molte nuvole altrove. In serata piogge in estensione a tutti i settori con neve oltre i 1500 metri sui rilievi, più asciutto sulle coste adriatiche. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole al mattino tempo instabile con piogge sparse sulla Sardegna, asciutto altrove ma con molte nuvole in transito. Al pomeriggio deboli fenomeni su Campania e Molise, asciutto con cieli nuvolosi altrove. In serata deboli piogge sulla Campania, variabilità asciutta altrove. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Temperature minime in aumento e massime in calo al Nord, minime in calo e massime in rialzo al Centro e al Sud.

