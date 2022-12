Industria: Rubix S.p.A. incorpora Barlotti S.r.l.

Rubix si rafforza nel settore della lavorazione materie plastiche completando l’operazione di fusione per incorporazione di Barlotti, società di Sala Bolognese (BO)

Rubix S.p.A. cresce e si rafforza nel settore della lavorazione delle materie plastiche e dei servizi correlati. La società – parte del gruppo internazionale Rubix, numero uno in Italia nelle forniture industriali e nei servizi MRO – ha infatti completato la fusione mediante incorporazione di Barlotti S.r.l., azienda di Sala Bolognese (BO) che da più di quarant’anni è un punto di riferimento per quanto riguarda le lavorazioni delle materie termoplastiche e tecnologia per l’industria alimentare, farmaceutica, imbottigliamento e packaging.

Barlotti faceva già parte del mondo di Rubix, essendo stata da questa acquisita nel marzo del 2020. L’azienda conta oltre 40 dipendenti e un fatturato annuo che supera i 10 milioni di euro. La lunga esperienza maturata in quattro decenni di attività e i costanti investimenti in tecnologia e sviluppo delle competenze hanno fatto di Barlotti una realtà solida e riconosciuta.

«Con l’acquisizione e poi l’incorporazione di Barlotti abbiamo portato in Rubix un know how di altissimo livello, caratterizzato da una continua ricerca e sperimentazione sui materiali– commenta Tiziano Biasoli, CEO di Rubix S.p.A. –. Continueremo a lavorare insieme per portare sul mercato i migliori prodotti e servizi, in particolare per quanto riguarda le personalizzazioni e il supporto tecnico. L’esperienza e le competenze di Barlotti, unite alla forza di Rubix e alla capillarità della sua rete commerciale e di assistenza, ci consentiranno di offrire soluzioni sempre più innovative, in grado di garantire qualità, efficienza e risparmio ai nostri clienti».

Commenta l’operazione anche Bruno Barlotti, Managing Director dell’omonima società: «Siamo felici di completare questo percorso, che per la nostra realtà significa moltiplicare le opportunità di business e di crescere all’interno di un gruppo leader a livello italiano ed europeo, dove ogni giorno si costruisce il futuro dell’industria manifatturiera».

L’incorporazione di Barlotti è solo l’ultimo tassello della strategia di acquisizioni e fusioni con aziende italiane che si distinguono per professionalità e competenza nei rispettivi campi. Solo nell’ultimo anno si sono fuse in Rubix anche la parmense Casa del Cuscinetto Petean (prodotti per la trasmissione di potenza) e la trevigiana Nova Modet (DPI e prodotti per la sicurezza e l’igiene industriale). In questo modo Rubix si afferma, sempre di più, come multispecialista dei prodotti e servizi tecnici e logistici nell’ambito delle forniture industriali e del mondo MRO.