Previsioni meteo 1 dicembre 2022: il maltempo concede una tregua

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 1 dicembre 2022: clima asciutto ma un nuovo impulso perturbato con piogge e neve sui rilievi è alle porte

Il mese di Dicembre si apre con condizioni meteo più stabili sull’Italia dopo un finale di Novembre all’insegna del maltempo, specie al Centro-Sud. Nella giornata di oggi le piogge concederanno una tregua e avremo clima asciutto su gran parte della nostra Penisola. Possibili precipitazioni a carattere nevoso interesseranno solo l’Appennino centro-meridionale.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS domani avremo il ritorno del maltempo in Italia, grazie al contributo di un affondo d’aria artica in quota che potrebbe alimentare un minimo di bassa pressione in risalita verso l’Italia. Questa configurazione potrebbe decretare il guasto del primo weekend del mese di Dicembre, con neve anche abbondante sui rilievi.

Intanto per oggi, giovedì 1 dicembre 2022, al Nord Italia al mattino molte nuvole lungo la pianura padana, qualche schiarita sull’arco Alpino. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori, ma senza fenomeni associati. In serata attese precipitazioni sul Friuli, con neve dagli 800 metri; fenomeni in estensione al Triveneto e alla Romagna nella notte. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro al mattino cieli molto nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli del tutto coperti. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

In Toscana tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più sui rilievi settentrionali ma sempre con tempo asciutto. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole al mattino residue precipitazioni sulle regioni peninsulari, con neve in Appennino dai 1200 metri. Al pomeriggio tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito, schiarite sulla Sicilia. In serata ancora qualche pioggia tra Puglia e Calabria; asciutto altrove con molte nubi. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

In Calabria locali piogge al mattino sui settori ionici settentrionali con neve oltre i 1600 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ed in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito e schiarite.

Temperature minime in rialzo e massime stazionarie al Nord, minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo al Centro e al Sud.

