In seconda serata in Tv “La vera storia dei Cavalieri Templari”

Un ordine religioso e militare nato per difendere i pellegrini in Terrasanta, che in breve tempo diventa una potenza economica internazionale, per poi scomparire improvvisamente dopo due secoli di vita, all’inizio del XIV secolo, lasciando in eredità fantasiose leggende.

La serie in tre episodi “La vera storia dei Cavalieri Templari”, in onda giovedì 1° dicembre alle 22.10 su Rai Storia, ricostruisce il percorso dell’Ordine del Tempio: dalla nascita rivoluzionaria di un esercito di monaci-guerrieri, autorizzati ad uccidere in nome di Dio, alla creazione un impero economico e finanziario che precorre le moderne ‘Corporations’; alle false accuse della machiavellica cospirazione che ha condotto alla loro cattura, nella più grande operazione di polizia della storia.

Nel primo episodio si ricostruiscono le origini. L’Ordine dei Cavalieri Templari nasce come un ordine religioso e insieme militare, in difesa dei regni cristiani in Terrasanta. Sono monaci e allo stesso tempo professionisti della guerra. Le forze speciali del Tredicesimo secolo, sottoposti esclusivamente al Papa. Per la prima volta nella storia i religiosi sono autorizzati a uccidere in nome di Dio.