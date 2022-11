Gli O.R.k. annunciano le date del tour europeo 2023

Gli O.R.k. annunciano le date del tour europeo previsto per la primavera del 2023: intanto è fuori il nuovo album “Screamnasium”

Gli O.R.k. annunciano il tour in Europa previsto per la primavera del 2023. Il nuovo tour vedrà la band impegnata nei suoi primi concerti da quelli del Ramagehead tour del 2019 e sarà co-headliner con il trio francese di modern rock Lizzard. Da segnalare la loro presenza al Prognosis Festival, sia nell’edizione di Eindhoven che in quella di Londra.

Colin Edwin commenta ”Sono molto felice che sia arrivata l’opportunità di dare vita a Screamnasium attraverso il nostro primo tour europeo dal 2019. Gli O.R.k. dal vivo sono unici e mi mancavano da troppo tempo. Limitarmi alla classica frase ‘non vedo l’ora’ non esprime appieno quello che provo, perché so che saremo in grado di creare live un’energia molto speciale.”

APRILE 2023

12 – Aschaffenburg (DE) – Colos Saal

13 – Pratteln (CH) – Z7

14 – Stuttgart (DE) – Jugendhaus Mitte

16 – Eindhoven (NL) -Effeenar – Prognosis Festival

18 – Milano (IT) – Legend 54

19 – Roma (IT)- Traffic

20 – Bologna (IT)- Alchemica

21 – Kufstein (AT) – Kulturfabrik Kufstein

23 – London (GB) – Indigo at the O2 – Prognosis Festival

25 – Paris (FR) – Backstage by the Mill

27 – Nantes (FR) Ferrailleur

MAGGIO 2023

6 Zoetermeer (NL) – De Boerderij

Altre date verranno presto annunciate

Biglietti disponibili qui: https://www.bandsintown.com/a/12115353