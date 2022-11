Depressione resistente alle cure: dimetiltriptamina supera fase II

Biomind Labs Inc. ha annunciato il completamento della fase 2 della sua nuova formulazione per via inalatoria, BMND01, per la depressione resistente al trattamento

Biomind Labs Inc. ha annunciato il completamento della somministrazione della dose a 30 partecipanti sani nello studio di fase 2 della sua nuova formulazione per via inalatoria, BMND01, per affrontare la depressione resistente al trattamento.

Bypassato il metabolismo di primo passaggio

Secondo un comunicato dell’azienda biotecnologica, lo studio concentrazione/risposta è progettato con un trial a due dosi fisse ascendenti che consente di erogare dimetiltriptamina (DMT) rapidamente e direttamente nella circolazione sistemica in circa 10 minuti, bypassando il metabolismo di primo passaggio.

Il metabolismo di primo passaggio, infatti, costituisce un problema importante da superare nella somministrazione di DMT.

Ridotto tempo di erogazione e maggiore applicabilità pratica

Ridurre la durata dell’erogazione mira a fornire una maggiore applicabilità pratica per fornire potenzialmente il trattamento in un ambiente ‘real-world’ supervisionato, ha dichiarato la società nel comunicato.

Gli obiettivi dello studio – si legge – sono quelli di stabilire la sicurezza e la tollerabilità della DMT, che è uno psichedelico.

Oltre a valutare gli effetti collaterali, lo studio consentirà anche a Biomind di esplorare l’origine di qualisasi effetto collaterale eventualmente osservato, dal momento che diversi marcatori fisiologici, comportamentali e cognitivi associati saranno raccolti prima, durante e dopo lo studio.

Imminenti i risultati preliminari della sperimentazione

«I risultati di questa prima parte del primo studio clinico al mondo volto a testare una formulazione inalatoria di DMT dovrebbero essere pronti nell’ottobre 2022» ha dichiarato, nel comunicato, il CEO di Biomind Alejandro Antalich.

La ‘vision’ dell’azienda biotecnologica canadese

Biomind Labs Inc., azienda biotech leader basata a Toronto (Canada), è focalizzata sullo sviluppo della prossima generazione di prodotti farmaceutici per il trattamento di pazienti affetti da disturbi neurologici e psichiatrici sfruttando scientificamente il potere medicinale delle molecole psichedeliche.

Si tratta, più precisamente, di una società di ricerca e sviluppo biotecnologica volta a trasformare le conoscenze delle scienze biomediche in nuovi farmaci e sistemi innovativi di somministrazione di nanotecnologie per una varietà di condizioni psichiatriche e neurologiche. Attraverso la sua piattaforma di accelerazione, Biomind Labs sta sviluppando nuove formulazioni farmaceutiche delle principali molecole psichedeliche, N, N-dimetiltriptamina (“DMT”), 5-MeO-DMT e mescalina per il trattamento di una vasta gamma di indicazioni terapeutiche. L’obiettivo di Biomind Labs è quello di fornire ai pazienti l’accesso a trattamenti convenienti e moderni.